Estai svarsto, ar valstybė turėtų finansuoti privačias rusiškas mokyklas

2024 m. rugsėjį Estijoje pradėta įgyvendinti švietimo reforma, pagal kurią visos mokyklos palaipsniui turi pereiti prie mokymo estų kalba.
Dabar Švietimo ministerija atlieka analizę, ar finansavimą privačioms bendrojo lavinimo mokykloms reikėtų sieti su tuo, kokia kalba vyksta pamokos.
Švietimo ministrė Kristina Kallas sakė ERR, kad nors pamokos rusų kalba privačiose mokyklose nedraudžiamos, tačiau kyla klausimas, ar Estijai prasminga tokias mokyklas finansuoti.
„Analizuojame tai, nes gavome informacijos iš Narvos, kad išaugo mokinių skaičius Narvos stačiatikių vidurinėje mokykloje. Tikėtina, kad mokiniai į ją perėjo, nes savivaldybės valdomoje mokykloje pamokos nebevyksta rusų kalba“, – sakė ministrė.
K. Kallas pridėjo, kad ministerija aiškinasi situaciją, įskaitant ir tai, kiek paplitęs reiškinys pereiti į privačias rusiškas mokyklas.
Ministrė kol kas negalėjo pasakyti, ar tai pastebima tik Narvoje, ar ir kituose Estijos miestuose.
Šiais mokslo metais 903 mokiniai lanko 10 Estijoje veikiančių privačių mokyklų, kur pamokos vyksta rusų kalba. Praeitais metais tokių mokinių buvo 941, o 2023 m. – 1 023.
Perėjimas prie mokymo estų kalba 2024 m. prasidėjo darželiuose ir mokyklose nuo pirmos iki ketvirtos klasės. Reforma tęsis palaipsniui kiekvienais mokslo metais pagal klases ir turėtų būti baigta 2030-aisiais.