JAV demokratai: J. Epsteinas teigė, kad D. Trumpas „žinojo apie mergaites“

D. Trumpas neigia kaip nors dalyvavęs savo buvusio bičiulio, 2019 m. nusižudžiusio federaliniame kalėjime, kur laukė teismo, seksualinio išnaudojimo veikloje ar apie ją žinojęs.
Tačiau Demokratų partijai priklausantys Atstovų Rūmų priežiūros komiteto nariai teigė, kad šie laiškai „kelia rimtų klausimų apie Donaldą Trumpą ir tai, ką jis žinojo apie siaubingus Epsteino nusikaltimus“.
Plačiai nuskambėjęs savo reputaciją suteršusio finansininko skandalas D. Trumpo administraciją krečia net praėjus keturiems mėnesiams po to, kai Teisingumo departamentas faktiškai uždarė šią bylą, paskelbdamas, kad daugiau nėra jokios informacijos, kurią būtų galima paskelbti.
Atstovų rūmų demokratai, norėdami pasinaudoti nenutylančia polemika, bando pasiekti, kad rūmuose būtų balsuojama dėl visų J. Epsteino bylos dokumentų paviešinimo.
Naujai paskelbti elektroniniai laiškai buvo rašyti ilgametei partnerei Ghislaine Maxwell, kuri po J. Epsteino mirties buvo nuteista už prekybą žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais, ir rašytojui Michaelui Wolffui.
Juose J. Epsteinas tvirtina, kad D. Trumpas praleido daug laiko su moterimi, kurią Priežiūros komiteto nariai demokratai apibūdina kaip vieną iš J. Epsteino prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais aukų.
„Trumpas sakė, kad paprašė manęs atsistatydinti, niekada nebūti nariu... žinoma, jis žinojo apie mergaites, nes paprašė Ghislaine liautis“, – viename 2019 m. sausio 31 d. M. Wolffui adresuotame elektroniniame laiške, kuriuo pasidalijo demokratai, tariamai rašė J. Epsteinas.
„Noriu, kad suprastum, kad Trumpas – tai tas šuo, kuris taip ir nesulojo“, – kitoje 2011 m. balandį G. Maxwell adresuotojo žinutėje rašė J. Epsteinas. Jis pridūrė, kad neįvardyta auka „mano namuose su juo praleido valandų valandas, bet jo vardas nė karto nebuvo paminėtas“.
„Galvojau apie tai...“, – atsakė G. Maxwell.
Demokratai iš Atstovų Rūmų priežiūros komiteto šiuos laiškus gavo po to, kai šių metų pradžioje iškvietė J. Epsteino turto administratorius duoti parodymus.
D. Trumpas kol kas nebuvo apkaltintas jokia nusikalstama veika, susijusia su J. Epsteinu ar G. Maxwell.
Jeffrey EpsteinasDonaldas Trumpas (Donald Trump)Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)
Rodyti daugiau žymių