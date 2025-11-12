PasaulisĮvykiai

JK sveikatos apsaugos sekretorius neigia rengęsis išstumti K. Starmerį

2025 m. lapkričio 12 d. 12:23
JK sveikatos ir socialinės apsaugos sekretorius trečiadienį buvo priverstas pakartotinai neigti planus atstatydinti ministrą pirmininką Keirą Starmerį, praėjus kelioms valandoms po šaltinių pranešimų, kad premjeras atremtų bet kokį iššūkį dėl lyderystės, nepaisant krentančių populiarumo reitingų.
„Nesiruošiu reikalauti premjero atsistatydinimo, – „Sky News“ sakė Wesas Streetingas. – Aš palaikau ministrą pirmininką. Taip dariau nuo tada, kai jis buvo išrinktas Leiboristų partijos vadovu“.
42 metų politikas jau seniai laikomas potencialiu K. Starmerio įpėdiniu.
Jo paneigimas, pakartotas ir kitiems transliuotojams, buvo paskelbtas po anoniminių pranešimų iš K. Starmerio sąjungininkų, kurie sekmadienį žurnalistams teigė, kad jis kovos su bet kokiais bandymais jį pakeisti.
„Keiras žino, kad jau dalyvauja kovoje dėl lyderystės. Jis neatsistatydins. Jis kovos“, – vieną šalininką citavo dienraštis „The Times“.
Vyriausybės reitingai smuko nuo tada, kai K. Starmeris praėjusių metų liepą perėmė valdžią. Nors jo vyriausybė ir iškovojo triuškinamą pergalę rinkimuose, vis dėlto patyrė sunkumų sprendžiant tokius klausimus kaip ekonomikos augimas ir imigracija.
„Brexito“ lyderio Nigelo Farage‘o partija „Reform UK“ didžiąją šių metų dalį daugelyje nacionalinių apklausų pirmavo dviženkliais skirtumais.
Kiti visuotiniai rinkimai turėtų vykti tik 2029 m., tačiau vyriausybės laukia svarbus išbandymas 2026 m. gegužės mėnesį vyksiančiuose savivaldos rinkimuose.
Norint mesti iššūkį Leiboristų partijos vadovybei, reikėtų 20 proc. partijos parlamento narių palaikymo, o tai šiuo metu reiškia, kad reikėtų 80-ies parašų.
 
Jungtinė Karalystė

