Lietuvai – neapykantos banga iš S. Lavrovo lūpų: „Tai yra pasibaisėtinas veiksmas“

S. Lavrovas pareiškė, kad Lietuva, be nuolatinių grasinimų blokuoti Kaliningrado tranzitą, dabar uždarė sieną su Baltarusija.
„Kai kurie asmenys, jau nebe Lietuvoje, o Europos Sąjungoje, kurstydami Baltijos valstybes, net kalba apie Kaliningrado sulyginimą su žeme. O dabar Lietuva uždarė sieną su Baltarusija. Be to, uždarydami sieną, jie paliko šimtus Lietuvos vežėjams priklausančių sunkvežimių kaimyninės Baltarusijos Respublikos teritorijoje“, – sakė jis.
„Tai yra pasibaisėtinas veiksmas. Niekas Europos Sąjungoje nepasmerkė Lietuvos veiksmų. Atleiskite, bet amerikiečiai ne kartą apie Lotynų Amerikos ir Centrinės Amerikos diktatorius yra sakę: „Taip, šis diktatorius yra šunsnukis, bet jis yra mūsų šunsnukis.“ Tokios pačios pozicijos Europos šeimininkai laikosi ir ties Baltijos šalimis bei jų išsišokimais“, – dėstė S. Lavrovas.
Pasak jo, Lietuvai ir kitoms Baltijos valstybėms „paskirta užduotis kuo labiau pakenkti santykiams su Rusija“.
„Ir taip provokuoti Rusiją imtis veiksmų, kuriuos jie vėliau bandys parduoti Vašingtonui, visų pirma, kaip pagrindą pradėti rimtas karines operacijas pagal NATO Vašingtono sutarties 5 straipsnį. Mes tai matome“, – pareiškė S. Lavrovas.
Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad įsipareigojimus dėl tranzito per Kaliningradą prisiėmė ne tik Lietuva, bet ir Europos Sąjunga.
„Todėl Europos Sąjunga, žinoma, turėtų pagalvoti apie atsakomybę, kurią ji prisiima už savo dabar nekontroliuojamų vaikų elgesį“, – sakė jis.
Šiuo atžvilgiu jis priminė, kad 2004 m., kai buvo rengiami sprendimai dėl Baltijos valstybių priėmimo į ES, Rusijos pusė išreiškė europiečiams susirūpinimą, kad Baltijos šalys dar nėra pakankamai subrendusios, kad atitiktų Europos Sąjungos narystės kriterijus.
„Jie mums pasakė: „Na, aišku, kai kuriose srityse jos neatitinka reikalavimų. Bet mes tada paklausėme: „Ar yra prasmė iš karto įtraukti tokius nepasirengusius kandidatus į ES?“ – pažymėjo S. Lavrovas.
„Jie mums atsakė: „Žinote, mes suprantame, apie ką jūs kalbate. Atgavusios nepriklausomybę, jos išlaikė įvairias fobijas: jos prisimena okupaciją, ir šios jų fobijos tiesiog neišnyks. Bet kai mes juos priimsim į ES ir NATO, jie nurims“, – tęsė jis.
„Ar jie nurimo? Man atrodo, kad visiškai priešingai. Ne tik jie nenurimo, bet ir nusprendė, kad dabar jie diktuos sąlygas tiek ES, tiek NATO, bent jau kai kalbama apie atvirai rusofobines antirusiškas rapsodijas“, – skundėsi Rusijos užsienio reikalų ministras.
Parengta pagal „BelTa“ inf.
RusijaBaltarusijaAliaksandras Lukašenka
