Turkijos opozicija kaltinimus buvusiam Stambulo merui vadina propaganda

„Šiais kaltinimais vyriausybė parodė, kad nori atimti iš šios šalies demokratiją“, – trečiadienį Ankaroje pareiškė Respublikonų liaudies partijos (CHP) atstovas Denizas Yücelis. Jis sakė, kad tai ne teisinis, o politinis tekstas, nukreiptas prieš visą partiją.
E. Imamoglu laikomas stipriu Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano varžovu. Kovo mėnesį jis buvo suimtas dėl kaltinimų terorizmu ir korupcija ir nušalintas nuo Stambulo mero pareigų.
Antradienį Stambulo prokuratūra pateikė kaltinamąjį aktą, kuriame už 142 nusikaltimus iš viso prašoma skirti 2 430 metų laisvės atėmimo bausmę.
Pasak dokumento, politikas kaltinamas nusikalstamos organizacijos įkūrimu ir vadovavimu jai, taip pat kyšininkavimu, pinigų plovimu ir kitais kaltinimais.
Kaltinimai – ir E. Imamoglu šeimai, žurnalistams
Prokuratūra taip pat prašo skirti bausmes daugiau nei 400 kitų įtariamųjų, įskaitant E. Imamoglu tėvą ir sūnų. Jie kaltinami pinigų plovimu, už kurį gali būti skirtos ilgos laisvės atėmimo bausmės, pranešė valstybinė naujienų agentūra „Anadolu“. Sąraše taip pat yra keli žurnalistai, teigė ji.
Tarp kaltinamų žurnalistų yra ir Rusenas Cakiras, vienas žymiausių šalies liberalių kritikų. Pasak „Anadolu“, jis kaltinamas nusikalstamos organizacijos rėmimu, už kurį gresia laisvės atėmimo bausmė iki ketverių metų.
Kaltinamąjį aktą dar turi priimti teismas, nors tai laikoma tik formalumu.