Europos Parlamentas dar kartą panaikino savo nario iš Lenkijos neliečiamybę

2025 m. lapkričio 13 d. 13:07
Ketvirtadienį buvo antrą kartą panaikinta Lenkijos kraštutinės dešinės Europos Parlamento (EP) nario Grzegorzo Brauno neliečiamybę, praneša portalas „TVP World“.
Šis sprendimas atveria kelią Lenkijos valdžios institucijoms pareikšti jam kaltinimus dėl kelių nusikaltimų, įskaitant gydytojos laisvės suvaržymą ir neapykantos kurstymą religiniais motyvais.
2023 m. gruodžio mėn. politikas pateko į tarptautinės žiniasklaidos antraštes, kai gesintuvu užgesino Lenkijos parlamente uždegtas, žydų Chanukos šventei minėti skirtas žvakes. Po šio incidento EP panaikino jo neliečiamybę pirmąjį kartą.
Vėliau kraštutinių dešiniųjų pažiūrų politikas išniokojo ES ir Ukrainos vėliavomis papuoštą Kalėdų eglutę ir LGBTQ+ parodą Lenkijos parlamente, pertraukinėjo vokiečių istoriko paskaitą ir daugiau nei valandą laikė gydytoją nelaisvėje dėl jos atlikto aborto. Be to, G. Braunas neseniai suabejojo dujų kamerų egzistavimu nacistinės Vokietijos koncentracijos stovykloje Aušvice.
Kaip anksčiau rašė ELTA, praėjusią savaitę su Baltarusijos vadovu apsiskelbusio Aliaksandro Lukašenkos režimu susijęs fondas jam taip pat skyrė „taikos premiją“. Šio prorusiškiems asmenims apdovanojimus skiriančio fondo laureatų sąraše taip pat atsirado vietos buvusiam prorusiškos partijos „Zmiana“ nariui Tomaszui J., kuriam Lenkijoje iškelta byla dėl įtariamo Rusijos interesų atstovavimo ir propagandos skleidimo.
 
