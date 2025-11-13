PasaulisĮvykiai

Irako parlamento rinkimus laimėjo premjero vadovaujama koalicija

2025 m. lapkričio 13 d. 08:47
Irako parlamento rinkimus laimėjo koalicija, kuriai vadovauja šios šalies ministras pirmininkas Mohammedas Shia al Sudani, trečiadienį pranešė vietos žiniasklaida, remdamasi rinkimų komisija.
Daugiau nuotraukų (1)
Duomenys, gauti suskaičiavus daugiau nei 99 proc. balsų, rodo, kad M. al Sudani „Atstatymo ir plėtros“ koalicija surinko per 1,3 mln. balsų. Už antroje vietoje likusią Kurdistano demokratinę partiją, kuriai vadovauja prezidentas Masoudas Barzani, buvo atiduota daugiau kaip 1 mln. balsų. Pasak rinkimų komisijos, rinkėjų aktyvumas siekė 56,1 proc.
Teisę rinkti 329 parlamento narius turėjo daugiau nei 21 mln. žmonių. Rinkimai vyko praėjus daugiau nei dviem dešimtmečiams po JAV invazijos, kurios metu buvo nuverstas Saddamas Husseinas, ir po daugelį metų trukusio konflikto su ekstremistine smogikų organizacija „Islamo valstybė“. Nors rinkimai rengiami nuolat, Irako demokratija išlieka trapi ir kamuojama korupcijos bei netinkamo valdymo, o daugelis irakiečių balsavimą vertina skeptiškai.
Rinkimų kampaniją temdė smurtas, įskaitant incidentą, kuomet praėjusį mėnesį Bagdade buvo nužudytas sunitų kandidatas Safaa al Mashhadani. Antradienį žuvo du policininkai, kai prie vieno kandidato biuro Kirkuko provincijoje įvyko susišaudymas, pareiškime teigė vidaus reikalų ministerija. Du civiliai buvo sužeisti ir nugabenti į ligoninę. Buvo sulaikyta 14 žmonių, pažymėjo ministerija.
 
Irakasparlamento rinkimai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.