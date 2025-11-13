Irako parlamento rinkimus laimėjo premjero vadovaujama koalicija

Duomenys, gauti suskaičiavus daugiau nei 99 proc. balsų, rodo, kad M. al Sudani „Atstatymo ir plėtros“ koalicija surinko per 1,3 mln. balsų. Už antroje vietoje likusią Kurdistano demokratinę partiją, kuriai vadovauja prezidentas Masoudas Barzani, buvo atiduota daugiau kaip 1 mln. balsų. Pasak rinkimų komisijos, rinkėjų aktyvumas siekė 56,1 proc.
Teisę rinkti 329 parlamento narius turėjo daugiau nei 21 mln. žmonių. Rinkimai vyko praėjus daugiau nei dviem dešimtmečiams po JAV invazijos, kurios metu buvo nuverstas Saddamas Husseinas, ir po daugelį metų trukusio konflikto su ekstremistine smogikų organizacija „Islamo valstybė“. Nors rinkimai rengiami nuolat, Irako demokratija išlieka trapi ir kamuojama korupcijos bei netinkamo valdymo, o daugelis irakiečių balsavimą vertina skeptiškai.
Rinkimų kampaniją temdė smurtas, įskaitant incidentą, kuomet praėjusį mėnesį Bagdade buvo nužudytas sunitų kandidatas Safaa al Mashhadani. Antradienį žuvo du policininkai, kai prie vieno kandidato biuro Kirkuko provincijoje įvyko susišaudymas, pareiškime teigė vidaus reikalų ministerija. Du civiliai buvo sužeisti ir nugabenti į ligoninę. Buvo sulaikyta 14 žmonių, pažymėjo ministerija.