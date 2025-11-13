PasaulisĮvykiai

Prancūzija panaikino draudimą platformos „Telegram“ įkūrėjui P. Durovui išvykti iš šalies

2025 m. lapkričio 13 d. 17:25
Prancūzija panaikino draudimą keliauti platformos „Telegram“ įkūrėjui Pavelui Durovui, kurio atžvilgiu vyksta tyrimas dėl jo žinučių programėlėje skelbiamo neteisėto turinio, ketvirtadienį pranešė su byla susiję šaltiniai teisme.
Daugiau nuotraukų (1)
Rusijoje gimęs 41-erių metų verslininkas buvo sulaikytas Paryžiuje 2024 m. ir jo atžvilgiu Prancūzijos valdžios institucijos vykdo oficialų tyrimą, mat įtariama, kad jo sukurta platforma gali būti susijusi su nusikalstama veika.
P. Durovui, kuriam iš pradžių buvo uždrausta išvykti iš Prancūzijos, nustatyta teisminė kontrolė liepos mėnesį buvo sušvelninta, leidžiant jam ne ilgiau nei dvi savaites iš eilės gyventi Jungtiniuose Arabų Emyratuose, kur yra įsikūrusi „Telegram“.
Dabar valdžios institucijos visiškai panaikino jo kelionių draudimą ir jis nebeturi pareigos registruotis šalies pietuose esančios Nicos policijoje.
Praėjusiais metais P. Durovas „visiškai laikėsi teismo nustatytų prievolių“, naujienų agentūrai AFP pranešė nežinomu likti pageidavęs šaltinis teismuose.
Prancūzijos ir Rusijos pasus turintis P. Durovas kaltinamas bendrininkavimu valdant internetinę platformą, kurioje buvo leidžiama vykdyti neteisėtus sandorius, platinti vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus ir skelbti kitokį neteisėtą turinį.
2024 m. gruodį vykusios pirminės apklausos metu šis technologijų srities verslininkas pripažino, kad platformoje vis daugėja nusikaltėlių, ir pažadėjo imtis priemonių turinio priežiūrai sustiprinti.
Tačiau P. Durovas savo ruožtu apkaltino Prancūzijos valdžios institucijas, kad jos teikdamos užklausas dėl turinio priežiūros nesilaikė tinkamų teisinių procedūrų.
Jis jam pareikštus kaltinimus neigia, o savo areštą pasmerkė, sakydamas, kad jis daro „didžiulę žalą Prancūzijos, kaip laisvos šalies, įvaizdžiui“.
Naujienų agentūros AFP paprašyti ką nors pakomentuoti, jo advokatai tai padaryti atsisakė.
PrancūzijaPavelas DurovasTelegrama
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.