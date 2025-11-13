Prancūzija panaikino draudimą platformos „Telegram“ įkūrėjui P. Durovui išvykti iš šalies

Rusijoje gimęs 41-erių metų verslininkas buvo sulaikytas Paryžiuje 2024 m. ir jo atžvilgiu Prancūzijos valdžios institucijos vykdo oficialų tyrimą, mat įtariama, kad jo sukurta platforma gali būti susijusi su nusikalstama veika.
P. Durovui, kuriam iš pradžių buvo uždrausta išvykti iš Prancūzijos, nustatyta teisminė kontrolė liepos mėnesį buvo sušvelninta, leidžiant jam ne ilgiau nei dvi savaites iš eilės gyventi Jungtiniuose Arabų Emyratuose, kur yra įsikūrusi „Telegram“.
Dabar valdžios institucijos visiškai panaikino jo kelionių draudimą ir jis nebeturi pareigos registruotis šalies pietuose esančios Nicos policijoje.
Praėjusiais metais P. Durovas „visiškai laikėsi teismo nustatytų prievolių“, naujienų agentūrai AFP pranešė nežinomu likti pageidavęs šaltinis teismuose.
Prancūzijos ir Rusijos pasus turintis P. Durovas kaltinamas bendrininkavimu valdant internetinę platformą, kurioje buvo leidžiama vykdyti neteisėtus sandorius, platinti vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus ir skelbti kitokį neteisėtą turinį.
2024 m. gruodį vykusios pirminės apklausos metu šis technologijų srities verslininkas pripažino, kad platformoje vis daugėja nusikaltėlių, ir pažadėjo imtis priemonių turinio priežiūrai sustiprinti.
Tačiau P. Durovas savo ruožtu apkaltino Prancūzijos valdžios institucijas, kad jos teikdamos užklausas dėl turinio priežiūros nesilaikė tinkamų teisinių procedūrų.
Jis jam pareikštus kaltinimus neigia, o savo areštą pasmerkė, sakydamas, kad jis daro „didžiulę žalą Prancūzijos, kaip laisvos šalies, įvaizdžiui“.
Naujienų agentūros AFP paprašyti ką nors pakomentuoti, jo advokatai tai padaryti atsisakė.
PrancūzijaPavelas DurovasTelegrama
