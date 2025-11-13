PasaulisĮvykiai

Rusijos Oriolo mieste – dronų ataka: rusai skundžiasi dėl sprogimų

2025 m. lapkričio 13 d. 09:03
Lrytas.lt
Rusijos Oriolo mieste pasigirdo sprogimai, o tuo pačiu metu buvo paskelbtas raketų ir dronų pavojus. Vaizdo įraše matyti iš dangaus krentančios nuolaužos. Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi Rusijos žiniasklaida.
Apie 4:30 Oriolo mieste ir jo srityje buvo paskelbtas raketų pavojus. Vietos gyventojai buvo paprašyti eiti į slėptuves.
Po kelių minučių buvo paskelbtas oro pavojaus atšaukimas, tačiau vietos gyventojai pradėjo pranešti apie „garsius garsus“, o vėliau – apie stiprius sprogimus.
Oriolo miesto gyventojai socialiniuose tinkluose rašė apie nežinomus dronus, kuriuos tariamai matė danguje.
Mieste buvo paskelbtas raketų ir dronų pavojus.
Vietos viešosiose grupėse buvo rašoma apie oro gynybos pajėgų veiklą, kurios sunaikino keletą taikinių, o dalis nuolaužų nukrito gyvenamajame rajone. Šis momentas buvo užfiksuotas vaizdo įraše.
Verta paminėti, kad Oriole yra keletas naftos bazių.
Oriole taip pat yra karinė bazė, iš kurios Rusijos karinės pajėgos į Ukrainą paleidžia dronus „Shahed“. Ši bazė turi 8 paleidimo aikšteles ant žemės ir 2,8 km ilgio kelio ruožą, kur dronai gali būti paleidžiami iš transporto priemonių.
Miestas yra įsikūręs apie 150 km nuo Ukrainos šiaurės rytinės sienos.
Parengta pagal „RBC-Ukraina“ inf.
