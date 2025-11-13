Socialiniame tinkle „X“ paskelbtame įraše V. Orbanas tvirtino, esą Vakarų parama Ukrainoje buvo pavogta. Tam jis nepateikė jokių įrodymų.
„Atskleistas karinės mafijos tinklas, turintis neįtikėtinų ryšių su prezidentu V. Zelenskiu. Energetikos ministras jau atsistatydino, o pagrindinis įtariamasis pabėgo iš šalies.
Tai chaosas, į kurį Briuselio elitas nori supilti Europos mokesčių mokėtojų pinigus, kur viskas, kas nebus skirta frontui, patenka į karinės mafijos kišenes“, – teigė V. Orbanas.
Jis pabrėžė, kad nenori „dalyvauti šiame procese“ ir neperves „Vengrijos žmonių pinigų Ukrainai“.
„Po visko mes tikrai nepasiduosime Ukrainos prezidento finansiniams reikalavimams ir šantažui. Atėjo laikas Briuseliui suprasti, kur iš tikrųjų keliauja jų pinigai“, – pridūrė V. Orbanas.
Į cinišką Vengrijos premjerą sureagavo ir Ukrainos užsienio reikalų ministerija.
„Paskaitos apie korupciją iš politiko, kuris pats dalyvavo korupcijos skandaluose ir pavertė savo šalį skurdžiausia ES? Ne, ačiū“, – socialiniuose tinkluose rašė ministerijos atstovas Heorhijus Tykhijus.
V. Orbanas ruošiasi Vengrijos parlamento rinkimams pavasarį ir pavertė kritiką Ukrainai bei tariamai pacifistinę retoriką savo politinės pozicijos centru.
Jis nuolat kaltina Ukrainą ir Europą dėl karo.
Tuo pačiu metu V. Orbanas bando įtikinti rinkėjus, esą Ukraina siekia agresyvios politikos prieš Vengriją ir kišasi į šalies vidaus politiką.
V. Orbanas, kalbėdamas apie Ukrainos grėsmę Vengrijai, bando nukreipti rinkėjų dėmesį nuo ekonomikos situacijos. Pasak portalo „unian.net“, ji grimzta į bedugnę – nepaisant akivaizdžios Rusijos paramos pigiu nafta ir dujomis.
