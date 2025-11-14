Saugumo firmos: tikėtina, kad Iranas prie JAE krantų sulaikė tanklaivį su nafta

Laivas, kuris išplaukė iš Adžmano Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir plaukė į Singapūrą, buvo pakeliui į Irano vandenis.
Bendrovės „Vanguard Tech“ atstovė Ellie Shafik naujienų agentūrai AFP pranešė, kad laivą „Talara“ sustabdė ir sulaikė Irano revoliucinė gvardija (IRGC).
„Neaišku, kodėl, – sakė ji. – Iranas tikriausiai pateiks tai kaip teismo nurodymu atliktą, įstatymu pagrįstą veiksmą, užmaskuodamas tai, kas gali būti tiesiog strateginis (laivo) konfiskavimas.“
Iranas šio incidento kol kas nekomentavo.
JAV karinis jūrų laivynas pareiškė, kad „aktyviai stebi situaciją“.
„Komerciniai laivai turi teisę į beveik nevaržomą navigaciją ir prekybą atviroje jūroje“, – teigė regione patruliuojanti 5-oji JAV flotilė.
Po Maršalo Salų vėliava plaukiojantis laivas vyko į pietus per Hormūzo sąsiaurį, kai prie jo priartėjo trys kateriai, pranešė jūrų saugumo bendrovė „Ambrey“, pridurdama, kad laivas staiga pakeitė kursą.
Jūrų saugumo bendrovė „Neptune P2P Group“ teigė, kad laivą sulaikė „įtariamos Irano pajėgos“.
„Šis incidentas yra paskutinis iš neteisėtų laivų sulaikymų, įvykusių Hormūzo sąsiauryje ir Omano įlankoje per pastaruosius metus, tačiau tai yra pirmasis atvejis nuo tada, kai 2024 m. buvo sulaikytas komercinis laivas „MSC ARIES“, – nurodoma jos pranešime.
„Paprastai už tokius incidentus būna atsakingos Islamo revoliucinės gvardijos laivyno pajėgos, kurios, kaip žinoma, tokiais veiksmais siekia daryti politinį spaudimą regione“, – pridūrė ji.
Tuo tarpu Britanijos karališkojo jūsų laivyno kontroliuojama UKMTO pareiškė, kad šis incidentas yra traktuojamas kaip valstybės veikla.
Hormūzo sąsiauryje, kuris yra pagrindinis viso pasaulio naftos ir suskystintų gamtinių dujų gabenimo kanalas, jau pirmiau yra tapęs panašių incidentų vieta.
Praėjusiais metais, po kruvino išpuolio prieš Irano konsulatą Sirijoje, dėl kurio buvo apkaltintas Izraelis, Irano revoliucinė gvardija sulaikė konteinerinį laivą, teigdama, kad jis yra susijęs su Izraeliu.