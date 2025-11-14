Už uždarų durų – Europos baimė dėl korupcijos skandalo Ukrainoje

Į tai reaguodamas prezidentas įvedė sankcijas buvusiam verslo partneriui ir atleido kelis ministrus. Tačiau žala jau buvo padaryta, o skandalas sukėlė gilų susirūpinimą tarp Europos partnerių.
Daugeliui tai – nepriklausomų antikorupcinių institucijų gyvybingumo įrodymas. Kiti prašo konkrečių įsipareigojimų, rodančių rimtą ryžtą užkirsti kelią panašioms istorijoms.
„Endeminė korupcija“ yra pasibjaurėtina ir nepadės reputacijai tarp rėmėjų, anonimiškai „Politico“ kalbėjo vienas ES pareigūnas. Pasak jo, Komisija turės iš naujo įvertinti išlaidas Kijevo energetikai. Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas po pokalbio su V. Zelenskiu taip pat priminė lūkesčius tęsti reformas.
„Prezidentui reikia nuraminti visus“, – „Politico“ pridūrė ES vyriausybės atstovas, kalbėdamas apie kovos su korupcija planą.
Itin jautrus metas ir vienybės demonstracija
Skandalas sprogo nelengvu momentu. Kitąmet Ukrainai gresia 41 mlrd. eurų biudžeto skylė, o ES narės stringa dėl 140 mlrd. eurų paskolos iš įšaldytų rusiškų aktyvų.
Vis dėlto sąjungininkai kol kas negrasina nutraukti pagalbos. Ketvirtadienį ES patvirtino 6 mlrd. eurų naują paramą.
Estija šią savaitę oficialiai pridėjo dar 150 tūkst. eurų energetikai. Vokietija, pasak pranešimų, svarsto 3 mlrd. eurų papildomą paketą kitais metais. Trečiadienį susitikę G7 susitikime ir ketvirtadienį susirinkę Varšuvoje į ES ir Ukrainos investicijų konferenciją, sąjungininkai siekė parodyti vieningą frontą.
Lietuvos energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pabrėžė, kad korupcija energetikoje „skaudina“, ypač artėjant žiemai ir tęsiantis Rusijos smūgiams infrastruktūrai.
„Tvirtai stovime su Ukraina – parama nesustos“, – Ž. Vaičiūnas kalbėjo „Politico“.
Maskva pastaraisiais mėnesiais intensyvino smūgius dujų gavybos objektams ir anglies elektrinėms. Ukraina užsitikrino 500 mln. eurų EBRD paramą skubiems dujų pirkimams.
Už uždarų durų sąjungininkai baiminasi, kad pernelyg garsus spaudimas taps oponentų įrankiu prieš Kijevą. Viktoras Orbanas socialiniuose tinkluose jau pareiškė apie „mafijos tinklą“, mėgindamas diskredituoti pagalbą.
Diplomatai baiminasi dar didesnės skeptikų bangos. Buvęs aukštas Ukrainos pareigūnas tikisi griežtesnių sąlygų reformoms, bet pripažįsta, kad vieša kritika išliks retu reiškiniu.
Tyrimas
Gynėjai primena, kad tyrimas kol kas koncentruojasi į „Enerhoatom“. Septyniems pareigūnams inkriminuojama sutarčių manipuliacija, pasisavinant nuo 10 iki 15 proc. projektų sumos.
„Enerhoatom“ vadovybė bus išvalyta“, – patikino V. Zelenskis. Nuo 2022 m. Komisija energetikai skyrė „daugiau nei 3 mlrd. eurų“.
Apie dešimtadalį sumos tekėjo per „Energy Community“, kuri tiekia įrangą pagal Kijevo prašymus. Iš viso mobilizuota 1,5 mlrd. eurų donorų paramos.
Direktorius Arturas Lorkovskis skandalą vadina „frustracija“. Tačiau, jo teigimu, rizika mažinama visiška koordinavimo, pirkimų ir atvykusios įrangos stebėsenos kontrole, pirkimus vykdant nepriklausomai JK agentūrai.
EBRD energetikai skyrė 3,1 mlrd. eurų – apie trečdalį visos banko paramos nuo 2022 m. Bankas akcentuoja „labai griežtus“ pirkimų reikalavimus ir tiesioginius atsiskaitymus su rangovais.
Vis dėlto, pasak dalies sąjungininkų, iki skaidrumo standartų dar toli. Reikia nuoseklesnio atskaitingumo visuose grandinės etapuose.
ES diplomatai ragina daugiau skaidrumo ir patikinimų, kad lėšos bus leidžiamos tikslingai. Tai kartu proga „apsivalyti ir atkurti stipriau“, pabrėžia Ž. Vaičiūnas.
Kijevas viešai deklaruoja nulinę toleranciją energetikos sandorių šešėliams.
„Turi būti maksimalus vientisumas visiems procesams“, – akcentavo V. Zelenskis, remiant kiekvieną tyrimą.
