Žiauri avarija Stokholme: autobusas rėžėsi į stotelę

2025 m. lapkričio 14 d. 18:00
Lrytas.lt
Penktadienį Stokholmo centre autobusas rėžėsi į autobuso stotelę. Incidento metu žuvo ir buvo sužeisti keletas žmonių, skelbia portalas BBC.
Avarija įvyko apie 15:00 val. vietos laiku Valhallavageno gatvėje, kuri yra Švedijos sostinėje.
Pareigūnai savo pranešime teigė, kad incidentas buvo klasifikuotas kaip sunkus žmogžudystės atvejis dėl neatsargumo.
Policija nurodė šiuo metu nekomentuojanti nukentėjusiųjų skaičiaus, lyties ar amžiaus.
Švedijos nacionalinis transliuotojas SVT citavo bendrovės „Transdev“ komunikacijos vadovą, kurio įmonė eksploatuoja vietinius autobusus Šiaurės Stokholme.
Jis teigė, kad dviaukštis autobusas priklausė šiai bendrovei.
Liudininkas, turintis parduotuvę toje gatvėje, SVT pasakojo, kad autobusas rėžėsi į stulpą priešais autobusų stotelę. Pasak jo, keli žmonės verkdami nubėgo į parduotuvę.
Švedijos žiniasklaidoje paskelbtuose vaizduose buvo matyti daugybė policijos, greitosios pagalbos ir avarinių tarnybų automobilių, atvykusių į įvykio vietą.
StokholmasavarijaAutobusas
