D. Trumpas atsiribojo nuo „kuoktelėjusios“ kraštutinių dešiniųjų kongresmenės M. T. Greene

Ilgame įraše savo platformoje „Truth Social“ D. Trumpas demonstratyviai atsiribojo nuo kongresmenės, Atstovų Rūmų narės nuo Džordžijos valstijos 14-osios apygardos, dar neseniai buvusios vienos didžiausių jo rėmėjų.
„[Viskas] ką matau darant „kuoktelėjusią“ Marjorie, yra SKUNDAI, SKUNDAI, SKUNDAI!“ – rašė D. Trumpas.
„Negaliu kasdien kalbėtis su rėkaujančiais lunatikais“, – pridūrė D. Trumpas. Pasak jo, kitiems konservatoriams jau „atsibodo ji ir jos kvailystės“.
Jis pažadėjo, kad jei atsiras tinkamas kandidatas, kuris galės įveikti M. T. Greene pirminiuose rinkimuose dėl Džordžijos valstijos atstovo vietos, jis visomis išgalėmis palaikys tą asmenį.
2021 m. patekusi į Atstovų Rūmus, M. T. Greene greitai visoje šalyje pagarsėjo kaip viena iš didžiausių savo partijos dešiniojo sparno griežtosios linijos šalininkių.
Daugelį metų ji pasižymėjo kaip arši D. Trumpo rėmėja ir ultrakonservatyvių pozicijų – pavyzdžiui, abortų ir ginklų įstatymų, taip pat imigracijos politikos klausimais – gynėja, ne kartą išsakiusi smurtą šlovinančius pareiškimus ir vartojusi rasistinę leksiką.
Tačiau pastaruoju metu ji ėmė konfrontuoti su prezidentu ir kartu su nedidele grupe respublikonų pareikalavo paviešinti visus dokumentus, susijusius su Jeffrey Epsteino sekso skandalu – šį reikalavimą įnirtingai remia ir Kongreso demokratai.
„Prezidentas Trumpas ką tik mane užsipuolė ir melavo apie mane, – atsakė M. T. Greene platformoje „X“. – Matyt, būtent tai jį ir išmušė iš vėžių. Epsteino dokumentai.“