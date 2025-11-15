Kolumbijos kariuomenė per bombardavimą nukovė 9 partizanų kovotojus

Ši operacija, surengta Araukos provincijoje, buvo viena iš atakų prieš kokaino kontrabanda užsiimančius sukilėlius, jas inicijavo prezidentas Gustavo Petro po kritikos, kad deda nepakankamai pastangų jiems įveikti.
Vietos žiniasklaida pranešė, kad valdžios institucijos tiria, ar per smūgį galėjo žūti Antonio Medina, aukšto rango sukilėlių vadas, atsakingas už kruviną karą tarp buvusių FARC kovotojų ir Nacionalinės išlaisvinimo armijos (ELN) partizanų grupuotės.
Šią savaitę Kolumbijos kariuomenė Amazonės regione surengė oro antskrydžius, per kuriuos žuvo 19 atsiskyrusios buvusių FARC kovotojų grupuotės narių.
Kolumbijos kairiųjų pažiūrų prezidentas artėjant rinkimams šalyje buvo kritikuojamas ir sulaukė JAV sankcijų dėl jo tariamo nenoro kovoti su ginkluotomis kokaino kontrabandos grupuotėmis.
Spalio mėnesį Vašingtonas įvedė beprecedentes sankcijas G. Petro, jo žmonai, sūnui ir vienam svarbiausių padėjėjų, kaltindamas juos narkotikų kartelių įgalinimu.
JAV vyriausybė nepateikė jokių įrodymų, tiesiogiai siejančių G. Petro su prekyba narkotikais.
Nuo pat atėjimo į valdžią 2022 m. G. Petro rinkosi ne atvirą karą, o derybas su gerai ginkluotomis kokaino gamyba užsiimančiomis grupuotėmis.
Pagal konstituciją jam draudžiama vėl kandidatuoti į prezidentus, tačiau kritika gali pakenkti jo politiniams sąjungininkams per kitais metais vyksiančius rinkimus.