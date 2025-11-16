Hamburge traukinio pervažiuotas vyras liko gyvas

Federalinė policija pranešė, kad 45-erių vyras sekmadienio paryčiais apie 3.45 val. (Lietuvos laiku) nukrito nuo Hamburgo centrinės stoties perono ant bėgių.
Vietoje traukinio laukę keleiviai bandė perspėti artėjančio priemiestinio traukinio mašinistą, bet nelaimės išvengti nepavyko. Jie iškvietė greitąją pagalbą ir bendravo su sužeistuoju iki pat medikų atvykimo.
Policijos pareigūnai ir greitosios pagalbos darbuotojai vyrą išlaisvino nustumdami „S-Bahn“ traukinį atgal.
Sužeistasis buvo nugabentas į ligoninę su sunkiomis traumomis, įskaitant sulaužytą ranką.
Remdamasi liudininkų parodymais ir vaizdo įrašais, policija pranešė neaptikusi jokių požymių, rodančių, kad nelaimę lėmė trečiųjų asmenų neatsargumas ar bandymas nusižudyti.
Traukinio mašinistas buvo apžiūrėtas policijos pareigūnų ir perduotas avarinių situacijų vadovui. Apie 4.35 val. avarinės tarnybos baigė darbą ir avarijos vieta buvo atlaisvinta.