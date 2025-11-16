JAV kariuomenė teigia, kad jos lėktuvnešis jau atplaukė į Karibų jūrą

JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė sutelkti karius Karibų jūroje kovai su narkotikų kontrabanda, bet imta spėlioti, kad Vašingtonas galbūt svarsto surengti karinę intervenciją prieš Venesuelos autoritarinį vadovą Nicolasą Maduro.
JAV Pietų vadovybė (SOUTHCOM), atsakinga už Amerikos pajėgas Lotynų Amerikoje ir Karibuose, anksčiau buvo pranešusi, kad lėktuvnešio „USS Gerald R. Ford“ smogiamoji grupė atvyko į jos atsakomybės zoną.
Sekmadienį jos paskelbtame pareiškime sakoma, kad smogiamoji grupė atvyko į Karibų jūrą, vykdant D. Trumpo „direktyvą išardyti tarptautines nusikalstamas organizacijas ir kovoti su narkoterorizmu ginant Tėvynę“.
Smogiamąją grupę sudaro pažangiausias JAV lėktuvnešis, du valdomų raketų eskadriniai minininkai ir kiti pagalbiniai laivai bei orlaiviai. Ji prisidėjo prie kelių karo laivų, jau dislokuotų Karibų jūroje, dislokavimas pavadintas „Operacija Pietų Ietis“.
Nuo rugsėjo mėnesio, kai JAV pajėgos pradėjo karinę kampaniją prieš narkotikų kontrabandininkus, tarptautiniuose vandenyse žuvo mažiausiai 80 žmonių, kaltinamų narkotikų gabenimu.
Jungtinės Valstijos nepaskelbė išsamios informacijos, kuri patvirtintų teiginius, kad žmonės, į kuriuos buvo nukreipti 20 smūgių Karibų jūroje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje, iš tikrųjų buvo narkotikų kontrabandininkai.
JAV kariuomenė taip pat telkiama Trinidade ir Tobage, salyne netoli Venesuelos krantų. JAV ir Trinidado pajėgos sekmadienį, antrą kartą per mažiau nei mėnesį, turėjo pradėti bendras karines pratybas.
