D. Trumpas pakeitė poziciją: pritaria, kad Atstovų Rūmai balsuotų dėl J. Epsteino bylų paviešinimo

„Respublikonai Atstovų rūmuose turėtų balsuoti už Epsteino bylų paviešinimą, nes mes neturime ko slėpti“, – savo platformoje „Truth Social“rašė D. Trumpas.
Po to, kai buvo paviešinti elektroniniai laiškai, kuriuose savo reputaciją suteršęs finansininkas teigė, kad D. Trumpas „žinojo apie mergaites“, 79-erių metų respublikonas apkaltino demokratus, kad šie neva skleidžia „Epsteino pramaną“.
Kai kurie kritikai kaltina D. Trumpą, kad šis, siekdamas blokuoti balsavimą, dėl kurio jo paprastai lojalioje Respublikonų partijoje įvyko skilimas, mėgina nuslėpti informaciją apie savo tariamus neteisėtus veiksmus, nors pats prezidentas tai neigia.
Dėl šio klausimo nuo D. Trumpo atitolo keletas artimiausių jo sąjungininkų iš judėjimo „Make America Great Again“ (MAGA), tarp kurių buvo ir Marjorie Taylor Greene, kuri tikisi būti 2026 m. perrinkta, tačiau D. Trumpas savaitgalį atsiėmė savo pritarimą jos rinkiminei kampanijai.
„Kai kuriais Respublikonų partijos „nariais“ yra „naudojamasi“ ir mes negalime to leisti“, –savo įraše teigė D. Trumpas, omenyje turėdamas nuo jo pirmesnės pozicijos nukrypusius respublikonus įstatymų leidėjus.
D. Trumpas pareikalavo, kad generalinė prokurorė Pam Bondi ir FTB ištirtų ryšius tarp J. Epsteino ir buvusio prezidento ir Demokratų partijos nario Billo Clintono bei buvusio Harvardo universiteto rektoriaus Larry‘io Summerso, kuris tarnavo B. Clintono iždo sekretoriumi.
Prieš mirtį kalėjime 2019 m. J. Epsteinas buvo įpareigotas Floridoje užsiregistruoti kaip seksualinis nusikaltėlis, mat 2008 m. prisipažino kaltu pagal du jam pareikštus kaltinimus dėl naudojimosi prostitučių paslaugomis, įskaitant priekabiavimą prie nepilnametės.