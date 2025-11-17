D. Trumpas ruošia naują smūgį Rusijai

„Bet kuri šalis, kuri prekiauja su Rusija, bus labai griežtai baudžiama“, – žurnalistams Palm Byče, Floridoje, sakė D. Trumpas. Jis pridūrė, kad Iranas taip pat gali būti įtrauktas į naują sankcijų paketą.
Būsimi teisės aktai bus grindžiami keletu veiksmų, kurių D. Trumpo administracija ėmėsi pastaraisiais mėnesiais.
Spalį administracija paskelbė apie pirmąsias sankcijas Maskvai, nukreiptas prieš dvi didžiausias Rusijos naftos bendroves „Rosneft“ ir „Lukoil“ bei jų dukterines įmones.
Tačiau visai neseniai JAV iždo departamentas atidėjo sankcijas „Lukoil“ – kurios iš pradžių turėjo įsigalioti lapkričio 21 d. – kad bendrovė turėtų laiko parduoti savo užsienio turtą.
Anksčiau šiais metais Vašingtonas taip pat įvedė 50 proc. muitus Indijai, vienai didžiausių Rusijos naftos importuotojų, motyvuodamas tuo, kad Naujasis Delis toliau perka naftą nepaisydamas įspėjimų, kad Maskvai nepavykus pasiekti pažangos taikos procese Ukrainoje, gali būti taikomos antrinės sankcijos.
D. Trumpas nepateikė jokių papildomų detalių apie rengiamą sankcijų įstatymą, bet sakė, kad Iranas tikriausiai bus vienas iš taikinių.
Nuo tada, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Iranas tapo svarbiu Kremliaus sąjungininku, tiekiančiu ginklus ir karinę įrangą Maskvos kariniams veiksmams.
