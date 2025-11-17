Ekvadoro rinkėjai nesutiko, kad į šalį grįžtų JAV karinės bazės

Suskaičiavus tris ketvirtadalius balsų, apie 60 procentų Ekvadoro gyventojų balsavo prieš ilgalaikio draudimo steigti užsienio karines bazes panaikinimą.
Tokie referendumo rezultatai iš esmės reiškia, kad JAV kariuomenė negalės grįžti į Mantos oro bazę Ramiojo vandenyno pakrantėje, kuri pirmiau buvo Vašingtono kovos su narkotikais operacijų centras.
Tai yra ir rimtas D. Noboa pralaimėjimas, mat jis, siekdamas savo politinės karjeros, viską buvo pastatęs ant kovos su plintančiu kartelių smurtu bei sąjungos su D. Trumpu.
Balsavimas vyko tuo metu, kai JAV karinės oro pajėgos Karibų jūroje ir Ramiajame vandenyne vykdo antskrydžius prieš įtariamus narkotikų kontrabandos laivus, o D. Noboa šiai prieštaringai vertinamai politikai pritaria.
Teisę balsuoti dėl to, kad būtų panaikintas 2008 m. įvestas draudimas steigti užsienio karines bazes, turėjo beveik 14 milijonų Ekvadoro gyventojų.
Rinkėjų taip pat buvo klausiama, ar reikėtų nutraukti politinių partijų finansavimą iš valstybės lėšų, sumažinti įstatymų leidėjų skaičių ir įsteigti renkamą instituciją, kuri parengtų naują konstituciją.
Preliminarūs rezultatai parodė, kad ir šiems pasiūlymams didžioji balsavusiųjų dalis nepritarė.
„Mes gerbiame Ekvadoro žmonių valią“, – priimdamas referendumo rezultatus pasakė D. Noboa.
D. Noboa tikėjosi, kad naujoji konstitucija suteiks jam daugiau galių kovoti su nusikalstamumu, apriboti teismų galias ir vykdyti ekonomikos reformas.