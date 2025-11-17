Indijos policija: per piligrimus vežusio autobuso avariją netoli Saudo Arabijos Medinos miesto žuvo 45 žmonės

„Tragiška autobuso avarija, į kurią Saudo Arabijoje pateko Indijos piligrimai, kelia didelį sielvartą“, – žurnalistams sakė Haiderabado miesto, iš kurio, kaip skelbiama, atvyko daugelis šių Indijos piliečių, policijos komisaras V. C. Sajjanaras.
„Remiantis preliminaria informacija, incidento metu autobusu važiavo 46 žmonės, ir deja, išgyveno tik vienas“, – pridūrė jis.
Saudo Arabijos pareigūnai avarijos aukų skaičiaus nepateikė.
Anksčiau pirmadienį Indijos ministras pirmininkas Narendra Modis socialiniuose tinkluose pareiškė užuojautą ir kartu nurodė, kad Indijos ambasada bendradarbiauja su Saudo Arabijos pareigūnais.
Remiantis 2023 m. paskelbtu Jungtinių Tautų pranešimu, avarijos keliuose buvo viena iš pagrindinių sužalojimų ir mirties priežasčių Saudo Arabijoje. Pranešime taip pat sakoma, kad šioje karalystėje, palyginti su kitomis dideles pajamas gaunančiomis šalimis, mirštamumo keliuose rodiklis išliko aukštas.
Maldininkų vežimas po šventas Saudo Arabijos vietas dažnai yra pavojingas, ypač hadžo metu, kai padėtis keliuose gali būti chaotiška, nes autobusai sukuria nesibaigiančias spūstis. Milijonai žmonių į Saudo Arabiją taip pat atvyksta atlikti umros piligrimystę.
Piligrimystės yra svarbi Saudo Arabijos klestinčio turizmo sektoriaus, kuris, kaip tikisi pareigūnai, padės diversifikuoti karalystės ekonomiką ir sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, dalis. Šioje šalyje gyvena daugiau nei 2 mln. Indijos piliečių, kurie jau seniai atlieka svarbų vaidmenį jos darbo rinkoje ir padeda vykdyti daugybę didelių projektų, o kasmet į tėvynę siunčia milijardus dolerių.
Saudo Arabija ir Indija kelis dešimtmečius puoselėja glaudžius ryšius. Sparčiai besivystanti Indijos ekonomika yra labai priklausoma nuo naftos produktų importo, o Saudo Arabija, pasak Indijos užsienio reikalų ministerijos, yra trečia pagal dydį tiekėja.
