K. Nawrockis: Lenkija galėtų vaidinti svarbiausią vaidmenį ES ir JAV santykiuose

Pirmadienį paskelbtame interviu K. Nawrockis tvirtino, kad jeigu Vakarų Europos lyderiai būtų leidę atviras diskusijas, daugelio krizių būtų buvę galima išvengti.
„Galbūt net nebūtų karo Ukrainoje, nes nebūtų „Nord Stream 2“ ir milijardai eurų nebūtų pumpuojami į Rusijos Federaciją. Tačiau niekas nenorėjo to klausytis“, – sakė Lenkijos prezidentas.
K. Nawrockis pridūrė, kad Lenkija siekia atlikti pagrindinį vaidmenį transatlantiniuose santykiuose. Jis sakė, kad jo užduotis – „ištraukti Europos Sąjungą iš duobės, kurioje ji dabar yra“, ir įspėti tuos, kurie atsakingi už praeities klaidas, kad sąjunga galėtų stiprėti, pasinaudodama Lenkijos „įsitraukimu ir patirtimi“.
Prezidentas palietė ir santykius su Ukraina, pabrėžęs, kad jie turi būti simetriški.
Jis sakė, kad Lenkijos finansinė, karinė ir logistinė parama Ukrainai atitinka ilgalaikius strateginius šalies interesus, tačiau „šie santykiai neturi turėti neigiamų padarinių lenkams“. K. Nawrockis pridūrė, jog tikisi, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis „mūsų santykius vertins simetriškai“.
K. Nawrockis pakartojo, kad kviečia V. Zelenskį apsilankyti Varšuvoje, „susitikti su ukrainiečiais Lenkijoje, padėkoti lenkams ir pranešti gerų žinių apie ekshumacijas Voluinėje“.
Prezidentas taip pat kalbėjo apie savo susitikimą su Kinijos užsienio reikalų ministru rugsėjį, sakė gavęs Kinijos vadovo Xi Jinpingo kvietimą ir pridūrė „esąs tikras, kad toks vizitas įvyks“.
