Krokuvoje – didelis dujų nuotėkio sukeltas sprogimas

2025 m. lapkričio 17 d. 13:06
Pirmadienį anksti ryte pietų Lenkijos miesto Krokuvos rajone dėl dujų nuotėkio įvyko sprogimas, dėl kurio į dangų iškilo 20 metrų aukščio liepsnos, praneša naujienų portalas „TVP World“.
4 val. ryto dėl nuotėkio tinklo įrenginyje įvykęs sprogimas sunaikino tuščią medinį pastatą, tačiau pranešimų apie nenukentėjusiuosius negauta, nes šalia nebuvo jokių gyvenamųjų namų.
Siekdami suvaldyti situaciją ir užkirsti kelią gaisro plitimui, ugniagesiai nutraukė dujų tiekimą, įrengė apsauginius aptvarus ir pradėjo stebėti dujų lygį. Iš viso į įvykio vietoje dirbo 25 ugniagesiai.
„Buvo pažeista vidutinio slėgio dujų instaliacija. Liepsnų stulpas vis dar matomas maždaug 20 metrų aukštyje“, – sakė priešgaisrinės tarnybos atstovas Hubertas Ciepły, kurį cituoja „TVP World“.
Už vietinį tinklą atsakinga Lenkijos dujų bendrovė pabrėžė, kad nuotėkis nekelia pavojaus vietos gyventojams.
 
