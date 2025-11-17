Lenkija dėl geležinkelio sabotažo įtaria užsienio žvalgybos tarnybas

Padaryta žala, kuri, kaip teigia valdžios institucijos, buvo pastebėta sekmadienį, buvo tiesiogiai nukreipta prieš „Lenkijos valstybės ir jos civilių gyventojų saugumą“, tinkle „X“ paskelbtame įraše rašė D. Tuskas.
Lenkijos nacionalinė prokuratūra pranešė, kad pradėjo tyrimą dėl, pasak jos, „teroristinio pobūdžio sabotažo“, kuris esą buvo įvykdytas „užsienio žvalgybos tarnybos vardu“.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai, buvę incidento vietoje Mikoje, maždaug už 100 kilometrų į pietryčius nuo Varšuvos, pastebėjo, kad bėgiai jau remontuojami. Teritorija buvo atitverta ir saugoma policijos bei geležinkelio apsaugos darbuotojų.
NATO ir Europos Sąjungos (ES) narė Lenkija tapo pagrindiniu karinės ir humanitarinės pagalbos vežimo į kaimyninę Ukrainą centru, kai 2022 m. vasarį prasidėjo Rusijos visapusiška karinė invazija. Varšuva kaltina Maskvą dėl nuo to laiko įvykdytų kelių sabotažo incidentų, įskaitant bepiločių orlaivių įsiveržimus ir padegimus, tačiau Kremlius visa tai piktai neigia.
Pastaraisiais metais Lenkija apribojo Rusijos diplomatų judėjimą savo teritorijoje, įsakė uždaryti du Rusijos konsulatus ir sulaikė iš viso 55 asmenis, įtariamus veikus Maskvos vardu.
Ukrainos solidarumas
D. Tuskas pirmadienį apsilankė Mikoje ir pavadino geležinkelio maršrutą, kuriuo kasdien važiuoja dešimtys traukinių, „kritiškai svarbiu“, be kita ko, pagalbos gabenimui. Jis tvirtino, kad „greičiausiai siekta, jog traukinys nuvažiuotų nuo bėgių“, tačiau pavojaus buvo išvengta, nes padarytą žalą pastebėjo vienas mašinistas.
Žmonės nenukentėjo. Vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis pažymėjo, kad sprogimas buvo sukeltas kabeliu, kurio fragmentas buvo rastas įvykio vietoje.
„Mes sučiupsime kaltininkus, kad ir kas jie būtų“, – „X“ paskyroje parašė D. Tuskas, kuris kiek vėliau nurodė, kad antradienį susitiks šalies nacionalinio saugumo komitetas, įskaitant kariuomenės vadus ir prezidentūros atstovą.
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte pirmadienį Briuselyje pareiškė, kad Aljansas palaiko „glaudų ryšį su Lenkijos valdžios institucijomis“.
„Grėsmės mūsų saugumui yra tikros ir stiprėja“, – tinkle „X“ teigė Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen, atsakydama į D. Tusko įrašą, ir paragino Europą „skubiai didinti pajėgumus mūsų padangėms ir infrastruktūrai apsaugoti“.
Tuo tarpu Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pareiškė „solidarumą su draugiška Lenkija“ ir pažadėjo Ukrainos pagalbą vykstančiame tyrime, „jei to bus paprašyta“. Jis užsiminė, kad šis incidentas gali būti „dar viena hibridinė Rusijos ataka, skirta išbandyti reagavimą“.
Vidaus reikalų ministras paminėjo dar du incidentus, apie kuriuos buvo pranešta toje pačioje geležinkelio linijoje, jie taip pat tiriami. Anot M. Kierwinskio, netoli Pulavų miesto buvo apgadinta keliasdešimt metrų geležinkelio linijos, dėl to sustojo traukinys, o už kelių šimtų metrų ant bėgių buvo pastatyta kliūtis.
Per šiuos incidentus avarijų nebuvo.
