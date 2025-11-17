Nuošliauža Vietname palaidojo autobusą, žuvo šeši žmonės

Nelaimė įvyko vėlų sekmadienio vakarą Khanh-Le-Pass kelyje, jungiančiame turistinius Niačango ir Dalato miestus. Daug keleivių buvo įkalinti autobuso nuolaužose.
Pasak laikraščio „VnExpress“, autobuse buvo 32 žmonės, įskaitant du vairuotojus. Sužeistieji gydomi ligoninėje.
„Tai gamtos katastrofa – uolienos ir žemė staiga užvertė autobusą“, – sakė institucijos atstovas Le Kim Thanhas. Vienas labai didelis uolienos gabalas pataikė tiesiai į autobusą. Visiškai suniokota pirmiausiai priekinė autobuso dalis.
Dėl kitų nuošliaužų ugniagesiai ir policija tik po vidurnakčio pasiekė nelaimės vietą. Praėjusiomis dienomis regione smarkiai lijo, žemė buvo visiškai permirkusi.
Jau mėnesio pradžioje smarkūs krituliai Centriniame Vietname sukėlė didelius potvynius. Žuvo dešimtys žmonių.