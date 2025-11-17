PasaulisĮvykiai

Nuošliauža Vietname palaidojo autobusą, žuvo šeši žmonės

2025 m. lapkričio 17 d. 08:42
Žemių nuošliauža Vidurio Vietname palaidojo autobusą. Per tragišką nelaimę žuvo šeši žmonės, dar 19 buvo sužeisti, pranešė nacionalinė Transporto saugumo tarnyba.
Nelaimė įvyko vėlų sekmadienio vakarą Khanh-Le-Pass kelyje, jungiančiame turistinius Niačango ir Dalato miestus. Daug keleivių buvo įkalinti autobuso nuolaužose.
Pasak laikraščio „VnExpress“, autobuse buvo 32 žmonės, įskaitant du vairuotojus. Sužeistieji gydomi ligoninėje.
„Tai gamtos katastrofa – uolienos ir žemė staiga užvertė autobusą“, – sakė institucijos atstovas Le Kim Thanhas. Vienas labai didelis uolienos gabalas pataikė tiesiai į autobusą. Visiškai suniokota pirmiausiai priekinė autobuso dalis.
Dėl kitų nuošliaužų ugniagesiai ir policija tik po vidurnakčio pasiekė nelaimės vietą. Praėjusiomis dienomis regione smarkiai lijo, žemė buvo visiškai permirkusi.
Jau mėnesio pradžioje smarkūs krituliai Centriniame Vietname sukėlė didelius potvynius. Žuvo dešimtys žmonių.
 
