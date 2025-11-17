Per sabotažo aktą Lenkijoje apgadinti geležinkelio bėgiai: užsiminė apie Rusijos vaidmenį

Sekmadienio rytą iš Deblino (Liublino vaivadija) į Varšuvą vykusio traukinio mašinistas prie Žyčino kaimo pamatė smarkiai apgadintus bėgius. Jis apie tai pranešė dispečerinei, kuri šioje atkarpoje laikinai sustabdė traukinių eismą. Nei keleiviai, nei traukinio personalas nenukentėjo, pranešė agentūra PAP.
„Šį rytą, 7:39 val., traukinio mašinistas telefonu pranešė apie geležinkelio infrastruktūros pažeidimus Żyčine, Garwolino apskrityje, netoli Mika geležinkelio stoties“, – pranešė Radomo policijos būstinė, pridurdama, kad niekas nenukentėjo.
Policija aptvėrė teritoriją ir atlieka tyrimą.
Galimas sabotažo aktas
D. Tuskas sekmadienio vakarą socialiniuose tinkluose paskelbė pranešimą apie šį incidentą.
„Gali būti, kad turime reikalą su sabotažo aktu. Niekas nenukentėjo. Atitinkamos tarnybos atlieka tyrimą“, – rašė jis.
D. Tuskas pridūrė, kad dėl šio atvejo nuolat bendrauja su Vidaus reikalų ministerija.
Anksčiau tą pačią dieną Vidaus reikalų ministerijos atstovė spaudai Karolina Gałecka sakė, kad kol kas nėra pagrindo manyti, kad žala buvo padaryta tyčia trečiosios šalies.
Geležinkelio bendrovė PKP pranešė, kad skubūs remonto darbai bus pradėti, kai tik avarinės tarnybos baigs savo darbą.
Galimas Rusijos vaidmuo
Specialiųjų tarnybų ministro koordinatoriaus atstovas spaudai Jacekas Dobrzyńskis Lenkijos valstybinei naujienų agentūrai PAP sakė, kad šis klausimas yra traktuojamas kaip „absoliutus prioritetas“.
„Tai vienintelė informacija, kurią šiuo metu galiu pateikti“, – pridūrė jis.
Vidaus reikalų ir administravimo viceministras Maciejus Duszczyk „Polsat News“ pranešė, kad Lenkija jau kurį laiką susiduria su įvairiais sabotažo atvejais.
„Tai gali būti vienas iš tokių sabotažo atvejų. Mes jokiu būdu to neatmetame“, – sakė jis.
M. Duszczyk nepatvirtino gandų, kad šioje vietovėje buvo girdimas sprogimas, bet sakė, kad situacija turi būti kruopščiai ištirta. Jis sakė, kad daugiau informacijos gali būti paskelbta artimiausiomis dienomis.
„Turime geležinkelio bėgių pažeidimų, ir jie neatsirado savaime. Kažkas turėjo juos kažkaip sugadinti. Dabar leiskite valdžios institucijoms ištirti, kaip jie buvo sugadinti, kokie įrankiai buvo panaudoti, ir tada atlikti visą procedūrą“, – sakė jis.
Viceministras taip pat sakė, kad Rusija neturėtų būti kaltinama dėl kiekvieno veiksmo.
„Rusija nėra tokia galinga, kad būtų atsakinga dėl kiekvieno padegimo ar kiekvienos tokio pobūdžio situacijos. Tačiau to negalima atmesti ar ignoruoti“, – sakė jis.
Trūkstamas bėgių ruožas
Socialinės žiniasklaidos paskyroje „Dyspozytura Trakcji“ teigiama, kad incidentą galėjo sukelti sprogmenys. Joje buvo paskelbtos dvi nuotraukos, viena iš jų – trūkstamas bėgių ruožas, kuris, kaip teigiama, yra apie vieno metro ilgio.
Lenkijos interneto svetainė „Defense24“ teigė, kad jei incidentas pasitvirtins kaip sabotažas, tai bus pirmasis atvejis, kai nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos Lenkijos teritorijoje buvo panaudoti sprogmenys prieš geležinkelio infrastruktūrą.
Portalas teigė, kad šioje teritorijoje yra įsikūrusi 3-ioji regioninė logistikos bazė, kurioje taip pat yra karinis degalų sandėlis.
ES ir NATO šalyje Lenkijoje, kuri yra viena artimiausių Rusijos užpultos Ukrainos politinių ir karinių sąjungininkių, baiminamasi Rusijos sabotažo aktų. Pirmiausiai geležinkelio tinklas laikomas galimu taikiniu, nes daug karinio transporto į Ukrainą vyksta per Lenkiją.
Lenkijos vyriausybė pernai dėl didelio gaisro prekybos centre Varšuvoje apkaltino Rusijos slaptąsias tarnybas. Spalį, be to, buvo suimti aštuoni asmenys, įtariami planavę sabotažo aktus ir vykdę šnipinėjimą.
LenkijaSabotažasgeležinkelis
Rodyti daugiau žymių