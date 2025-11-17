Tiktokeriai iš Belgijos šalia „Monos Lizos“ Luvre pakabino savo meno kūrinį

Muziejaus darbuotojai pastebėjo neleistiną kūrinį per mažiau nei tris minutes ir jį pašalino, sakė Luvro atstovė spaudai.
Jokia žala nepadaryta. Tačiau Luvras ketina imtis teisinių veiksmų prieš du vyrus, po savo pasirodymo skubiai išėjusius iš muziejaus.
Praėjusios savaitės pabaigoje paskelbtame vaizdo įraše tiktokeriai iš Belgijos paaiškino įsinešę į muziejų išardytą LEGO rėmą. Praėję pro apsaugos patikrą, jie vėl surinko rėmą ir įdėjo į jį savo pačių nuotrauką, taip sukūrę savo portretą.
Atstovė spaudai sakė, kad LEGO kaladėlės, popierius ir dvipusė lipni juosta nėra draudžiami daiktai.
Luvras, labiausiai pasaulyje lankomas muziejus, stebimas atidžiau po vagystės, kai per įsilaužimą maždaug prieš mėnesį buvo pavogta 88 mln. eurų vertės juvelyrinių dirbinių. Incidentas įžiebė platesnes diskusijas apie muziejaus saugumą.