JT Saugumo Taryba priėmė rezoliuciją dėl Trumpo parengto taikos Gazoje plano

Už JAV pasiūlymą, kuriame taip pat numatyta ruože dislokuoti tarptautines pajėgas, padėsiančias stabilizuoti paliaubas, Niujorke balsavo trylika Tarybos narių. Rusija ir Kinija balsuojant susilaikė.
Septynių didžiausių demokratinių valstybių grupė (D7) neseniai paragino Saugumo Tarybą suteikti mandatą, kuris užtikrintų greitą plano įgyvendinimą.
Antruoju etapu plane numatoma nuginkluoti Palestinos smogikų grupuotę „Hamas“, Gazos Ruože dislokuoti tarptautines stabilizavimo pajėgas ir įsteigti pereinamojo laikotarpio administraciją, sudarytą iš Palestinos technokratų.
Tiesa, vis dar nesutariama dėl keleto klausimų, įskaitant „Hamas“ nusiginklavimą, visišką Izraelio pajėgų pasitraukimą ir Gazos Ruožo ateitį.
Izraelis iki balsavimo išreiškė kritiką dėl rezoliucijoje minimo „patikimo kelio link Palestinos savarankiškumo ir valstybingumo“.
Šis žingsnis yra neeilinis Tarybos, kuri pastaraisiais metais dažnai buvo giliai susiskaldžiusi šiuo klausimu, pasiekimas, rodantis, kad Artimųjų Rytų taikos procesas sulaukia platesnio tarptautinio palaikymo.
JAV aktyviai siekė, kad rezoliucija būtų priimta, tačiau daugeliui stebėtojų tai vis tiek buvo netikėta.
Artėjant balsavimui ilgą laiką atrodė, kad rezoliucija gali būti atmesta. Veto teisę Taryboje turinčios Rusija ir Kinija reiškė savo nepasitenkinimą, o Rusija netgi išplatino savąjį rezoliucijos projektą, kuris balsavimui pateiktas visgi nebuvo.
„Hamas“ nesutinka su JT rezoliucija dėl Gazos
Palestinos smogikų grupuotė „Hamas“ atmetė JT Saugumo Tarybos rezoliuciją, remiančią JAV prezidento Donaldo Trumpo parengtą taikos Gazoje planą, teigdama, kad ji neatitinka politinių ir humanitarinių palestiniečių reikalavimų.
„Rezoliucijoje numatytas tarptautinės globos mechanizmas Gazos Ruože, kurį mūsų tauta ir jos frakcijos atmeta“, – platformoje „Telegram“ teigė grupuotė.
Rugsėjo pabaigoje paskelbtame D. Trumpo taikos plane raginama nuginkluoti „Hamas“, Gazos Ruože dislokuoti tarptautines stabilizavimo pajėgas ir sukurti pereinamojo laikotarpio administraciją, kurią valdytų nepartiniai palestiniečių technokratai.
„Paskiriant tarptautines pajėgas vykdyti užduotis ir vaidmenis Gazos Ruože, įskaitant pasipriešinimo pajėgų nuginklavimą, jos netenka neutralumo ir tampa konflikto šalimi, palaikančia okupantus [izraeliečius]“, – teigiama pareiškime.
Tokios pajėgos turi būti visiškai pavaldžios Jungtinių Tautų institucijoms ir dislokuotos tik prie Gazos sienų, kad stebėtų ugnies nutraukimą, pridūrė „Hamas“. Ginklų klausimai turėtų likti vidaus nacionaline problema, nurodoma pranešime.