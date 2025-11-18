PasaulisĮvykiai

Palestiniečių savivalda ragina nedelsiant įgyvendinti JT rezoliuciją dėl Gazos

2025 m. lapkričio 18 d. 12:32
Palestiniečių savivalda (PA) reikalauja nedelsiant įgyvendinti JT Saugumo Tarybos priimtą rezoliuciją dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo Gazos taikos plano. Taip ji stoja prieš islamistinę „Hamas“ grupuotę.
Daugiau nuotraukų (1)
Būtina „nedelsiant vietoje įgyvendinti šią rezoliuciją“, pareiškė PA, kurią cituoja palestiniečių naujienų agentūra „Wafa“. Tai esą padės apsaugoti Gazos Ruožo gyventojus, užkirs kelią perkėlimams, užtikrins visišką okupacinių pajėgų atsitraukimą, sudarys sąlygas smarkiai sugriautos teritorijos atstatymui ir palaikys dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą.
D. Trumpo taikos planas, be kita ko, numato su PA konkuruojančios „Hamas“ nuginklavimą, tarptautinių pajėgų dislokavimą stabilumui Gazos Ruože užtikrinti ir nepolitinių palestiniečių ekspertų pereinamojo laikotarpio vyriausybės sudarymą.
PA pareiškė esanti pasirengusi bendradarbiauti su JAV vyriausybe, Europos Sąjunga (ES), musulmoniškomis šalimis bei JT Saugumo Tarybos narėmis, jog priemonės „būtų įgyvendintos taip, kad būtų padarytas galas palestiniečių tautos kančioms Gazos Ruože, Vakarų Krante ir Rytų Jeruzalėje“.
Kelias į taiką tarp palestiniečių ir Izraelio turi būti pagrįstas dviejų valstybių sprendimu – ateitimi, kai nepriklausoma Palestinos valstybė taikiai egzistuos greta Izraelio, teigiama toliau. „Hamas“ kategoriškai atmeta dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą.
Izraelio vyriausybė taip pat priešinasi dviejų valstybių sprendimui, argumentuodama, kad Palestinos valstybė kels grėsmę žydų valstybei. Tačiau ji yra ir prieš PA valdymą Gazos Ruože bei kaltina savivaldą skatinant terorizmą.
PalestinaIzraelisJAV
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.