Palestiniečių savivalda ragina nedelsiant įgyvendinti JT rezoliuciją dėl Gazos

Būtina „nedelsiant vietoje įgyvendinti šią rezoliuciją“, pareiškė PA, kurią cituoja palestiniečių naujienų agentūra „Wafa“. Tai esą padės apsaugoti Gazos Ruožo gyventojus, užkirs kelią perkėlimams, užtikrins visišką okupacinių pajėgų atsitraukimą, sudarys sąlygas smarkiai sugriautos teritorijos atstatymui ir palaikys dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą.
D. Trumpo taikos planas, be kita ko, numato su PA konkuruojančios „Hamas“ nuginklavimą, tarptautinių pajėgų dislokavimą stabilumui Gazos Ruože užtikrinti ir nepolitinių palestiniečių ekspertų pereinamojo laikotarpio vyriausybės sudarymą.
PA pareiškė esanti pasirengusi bendradarbiauti su JAV vyriausybe, Europos Sąjunga (ES), musulmoniškomis šalimis bei JT Saugumo Tarybos narėmis, jog priemonės „būtų įgyvendintos taip, kad būtų padarytas galas palestiniečių tautos kančioms Gazos Ruože, Vakarų Krante ir Rytų Jeruzalėje“.
Kelias į taiką tarp palestiniečių ir Izraelio turi būti pagrįstas dviejų valstybių sprendimu – ateitimi, kai nepriklausoma Palestinos valstybė taikiai egzistuos greta Izraelio, teigiama toliau. „Hamas“ kategoriškai atmeta dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą.
Izraelio vyriausybė taip pat priešinasi dviejų valstybių sprendimui, argumentuodama, kad Palestinos valstybė kels grėsmę žydų valstybei. Tačiau ji yra ir prieš PA valdymą Gazos Ruože bei kaltina savivaldą skatinant terorizmą.