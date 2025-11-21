ES pradėjo pažeidimų procedūrą prieš Slovakiją dėl konstitucijos pakeitimų

Pakeitimai buvo priimti rugsėjo mėnesį įgyvendinant priemones, kuriomis siekiama apriboti LGBTQ asmenų teises, o nacionalistinių pažiūrų premjeras Robertas Fico tai pavadino „istoriniu žingsniu“.
R. Fico, grįžęs į valdžią 2023 m., dažnai nesutaria su ES vykdomąja institucija – Europos Komisija. Dėl savo politikos jis sulaukė daugybės protestų šalyje, o didžiausia Europos žmogaus teisių organizacija įspėjo dėl pakeitimo, nukreipto prieš LGBTQ asmenis.
Konkretus Briuselio nurodytas pakeitimas numato, kad Slovakijos „suverenumas kultūriniais ir etiniais klausimais“ turėtų būti viršesnis už ES teisę.
„Tai prieštarauja ES teisės viršenybės principui, kuris yra pamatinis ES teisinės tvarkos elementas“, – teigė ES.
Komisija nurodė, kad išsiuntė Slovakijai oficialų įspėjimą dėl teisinių veiksmų, ES terminijoje vadinamų pažeidimo procedūra, pradžios. Bratislava dabar turi du mėnesius laiko atsakyti į šį raštą.
JAV prezidento Donaldo Trumpo rėmėjas R. Fico gynė konstitucijos pataisą, teigdamas, kad Slovakija turi „teisę“ ją priimti. „Galiu 100 proc. patvirtinti, kad jokių pokyčių nebus“, – žurnalistams sakė jis.
Platesnėje pataisoje, kurią priėmė Slovakijos įstatymų leidėjai, teigiama, kad šalis „pripažįsta tik dvi lytis – vyrų ir moterų“.
„Lytis negali būti keičiama, išskyrus dėl rimtų priežasčių, įstatymu nustatytą tvarka“, – teigiama pataisoje. Ji taip pat leidžia įvaikinimą tik susituokusioms poroms, su retomis išimtimis.
R. Fico jau anksčiau šiuos pakeitimus pavadino „geriausiu atsakymu į Vakarų visuomenių žlugimą, kur progresyvizmui ir liberalizmui teikiama pirmenybė“.
Robertas FicoSlovakijaKonstitucija
