Tarp paviešintų J. Epsteino bylos dokumentų – nuorodos į Lietuvą

Trečiadienį, po ilgų diskusijų, Kongresas nusprendė paviešinti visas J. Epsteino bylas. Kitą dieną JAV prezidentas Donaldas Trumpas tai įtvirtino vykdomuoju įsakymu, nors tam anksčiau prieštaravo.
Manoma, kad šie dokumentai galėtų atskleisti nusikaltimų prieš vaikus tinklą, įvykdytą turtingųjų, kuriuos aptarnavo J. Epsteinas. Kai kurios sąmokslo teorijos netgi tvirtina, esą šioje schemoje dalyvavo ir pats D. Trumpas.
JAV Atstovų Rūmų demokratai prieš kelias savaites jau paviešino tūkstančius skandalingų J. Epsteino laiškų. Juose – daugiau nei kelis kartus paminėtas D. Trumpo vardas, ketinimai perduoti jautrią informaciją Rusijos užsienio reikalų ministrui Sergejui Lavrovui ir kitos temos.
Portalas Delfi skelbia, kad tarp rugsėjo 18-ąją paviešintų nuasmenintų J. Epsteino bylos dokumentų buvo išsamūs banko „JP Morgan“ išrašai. Tarp jų – 2 tūkst. dolerių pavedimas į „SEB“ banką Lietuvoje, atliktas 2009 m. rugsėjo 1 d.
Per šį banką keliavo pinigai, skirti aptarnauti milijardieriaus prekybos žmonėmis ir seksualinio išnaudojimo tinklą. Paaiškėjus J. Epsteino nusikaltimams „JP Morgan“ sudarė susitarimą su nusikaltėlio aukomis ir išmokėjo joms kompensacijas.
Moters, kuriai buvo sumokėti pinigai, vardas ir pavardė buvo užtušuoti, pavedimo tikslas taip pat nebuvo atskleistas.
Paviešintuose išrašuose taip pat nurodyta, kad panašūs pavedimai buvo atlikti į Rusiją ir Baltarusiją.
Viename iš paviešintų dokumentų Delfi rado 2014 m. Lietuvos modelių agentūros vadovės siųstą elektroninį laišką, adresuotą vienos žinomiausių pasaulyje modelių agentūros MC2 įkūrėjui Jeanui Lucui Bruneliui.
J. L. Brunelis 2021 m. buvo suimtas dėl įtarimų mažamečių prievartavimu ir prekyba vaikais – įtariama, kad jis parūpino aukų J. Epsteinui, kuris iš dalies finansavo MC2 įkūrimą. Kitais metais vyras buvo rastas nusižudęs savo kalėjimo kameroje.
Pranešama, kad tarp J. Epsteino ir J. L. Brunelio kilo ginčas, nes paaiškėjus milijardieriaus nusikaltimams daug kas atsisakė dirbti su MC2 agentūra – dėl to prancūzas kreipėsi dėl žalos atlyginimo.
Tarp jo pateiktų įrodymų – modelių agentūros „Modilina“ vadovės Jolantos Sadauskienės laiškas.
Pati moteris portalui Delfi teigė, kad šiame laiške ji informavo apie „Modilinos“ pasirinkimą pasirinkti kitą agentūrą JAV rinkai.
Kitame dokumente J. Epsteino advokatas Reidas Weingertas susirašinėjo su pačiu seksualiniu nusikaltėliu. Jame – nuoroda į „lietuvę gražuolę“.
„Pateikti kaltinimai sdny... Lietuvė gražuolė... Tu jo nežinai... Kokia bus tavo antraštė?“, – 2019 m. laiške, kurį cituoja Delfi, J. Epsteinui rašė advokatas.
Vėliau R. Weingertas patikslino, kad kalba apie naftos magnatą Toddą Kozelį, kuris susikūrė turtą po 2004 m. prasidėjusio karo Irake.
Nors neaišku, kas yra laiška minima lietuvė, Delfi pažymi, kad T. Kozelis yra gerai žinomas Lietuvoje – antroji jo žmona yra modelis Inga, kuri po vestuvių su amerikiečiu pateko į turtingiausių žmonių sąrašą.
T. Kozelis 2022 m. buvo nuteistas dėl mokesčių vengimo. Savo nuosprendį jis išgirdo Niujorko pietiniame apygardos teisme – Southern District of New York court, dar žinomame kaip SDNY.
