Kolumbijoje konfiskuotas didžiausias per pastarąjį dešimtmetį kokaino kiekis

2025 m. lapkričio 22 d. 11:10
Kolumbijoje buvo konfiskuota didžiausia per pastarąjį dešimtmetį kokaino partija, penktadienį pranešė valdžios institucijos. 14 tonų narkotikų buvo konfiskuota pagrindiniame šalies Ramiojo vandenyno uoste – tuo metu, kai santykiuose su Vašingtonu tvyro įtampa, nes šiam Bogotos kovos su narkotikais politika atrodo nepakankama.
Šis konfiskavimas šalyje, kuri yra didžiausia kokaino gamintoja pasaulyje, įvyko tuo metu, kai Baltieji rūmai grasina prezidentui Gustavo Petro finansinėmis sankcijomis ir Kolumbijos išbraukimu iš sąjungininkų kovoje su narkotikais sąrašo.
Kokainas, saugotas sandėlyje, dešimtyse 50 kilogramų maišų, buvo „užmaskuotas“ taip, kad atrodytų, jog ten tinko mišinys, Gynybos ministerija pranešė platformoje „X“.
Tai buvo „didžiausia Kolumbijos policijos įvykdyta konfiskacija per pastarąjį dešimtmetį“, sakė G. Petro, kurio kadencija baigsis po devynių mėnesių.
Operacija, per kurią „buvo išvengta žūčių“, pasak G. Petro, buvo vykdoma pietvakariniame Buenaventūros uoste, strateginiame Kolumbijos kokaino išvežimo taške.
G. Petro kritikuoja JAV prezidento Donaldo Trumpo kovos su narkotikais strategiją ir vadina „egzekucijomis be teismo“ jo sankcionuotus laivų, įtariamų narkotikų gabenimu Karibų jūroje bei Ramiajame vandenyne, bombardavimus.
Kolumbija nuolat gerina savo pačios metinius kokos lapų auginimo ir kokaino miltelių gamybos rekordus.
Naujausiais turimais Jungtinių Tautų duomenimis už 2023 m., šalyje yra apie 253 tūkst. hektarų narkotikų auginimo plotų ir pagaminama mažiausiai 2 600 tonų kokaino.
G. Petro mano, kad D. Trumpo sankcijos yra neteisingos, ir teigia, kad jo vyriausybės valdymo laikotarpiu buvo konfiskuoti rekordiniai narkotikų kiekiai.
