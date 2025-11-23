Derybų fone D. Trumpas ir vėl užsipuolė Ukrainą

D. Trumpas teigė, kad Ukrainos valdžia neišreiškė jokio dėkingumo už pastangas užbaigti karą.
„UKRAINOS „VALDŽIA“ PARODĖ NULĮ DĖKINGUMO UŽ MŪSŲ PASTANGAS, O EUROPA IR TOLIAU PERKĄ NAFTĄ IŠ RUSIJOS“, – socialiniame tinkle „Truth Social“ didžiosiomis raidėmis rašė JAV prezidentas.
Įraše, kuris buvo paskelbtas socialiniame tinkle "Truth Social", D. Trumpas dėl karo pradžios ir vėl užsipuolė savo pirmtaką Joe Bideną ir V. Zelenskį.
„Karas tarp Rusijos ir Ukrainos yra smurtinis ir siaubingas, kuris, esant tvirtai ir tinkamai JAV ir Ukrainos VADOVYBEI, NIEKADA NEBŪTŲ ĮVYKĘS“, – dėstė JAV prezidentas.
D. Trumpas vėl pakartojo savo mėgstamą teoriją apie suklastotus 2020 m. JAV prezidento rinkimus, kuriuos laimėjo J. Bidenas. Tam jis nepateikė jokių įrodymų.
„AŠ PAVELDĖJAU KARĄ, KURIS NIEKADA NETURĖJO ĮVYKTI, KARĄ, KURIS YRA NUOSTOLINGAS VISIEMS, YPAČ MILIJONAMS ŽMONIŲ, KURIE TAIP BE REIKALO ŽUVO“, – dėstė D. Trumpas.
D. Trumpas teigė, kad karas nebūtų prasidėjęs, jei jis būtų buvęs valdžioje. Jis tvirtino, kad V. Putinas "pamatė šansą" tik pamatęs J. Bideno veiksmus.
Ketvirtadienį žiniasklaidoje pasirodė 28 punktų taikos planas, dėl kurio slapta susitarė JAV ir Rusija.
JAV prezidento paramą turinčiame projekte reikalaujama, kad Ukraina padarytų teritorinių ir saugumo nuolaidų Maskvai, atsisakytų planų stoti į NATO ir sumažintų savo kariuomenę iki 600 tūkst. karių.
Rusija pagal jį įsipareigotų nesiveržti į kaimynines šalis, būtų vėl priimta į Didžiojo aštuoneto (G8) grupę, būtų panaikintos jai įvestos sankcijos.
Sekmadienį Ženevoje prasidėjo derybos, kuriose bus bandoma suderinti galutinę taikos plano versiją.
Į Šveicariją atvyko Ukrainos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Kanados ir JAV atstovai, taip pat dalyvauja Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojas.
Pranešimų apie Rusijos delegacijos ketinimus dalyvauti šiose derybose nebuvo.
Naujienų agentūra „Reuters“ praneša, kad galutinis sprendimas dėl taikos plano bus priimtas tik per asmeninį D. Trumpo ir V. Zelenskio susitikimą.
Savaitgalį Vašingtonas pasiuntė signalą, kad deryboms erdvės yra, o D. Trumpas pareiškė, kad dabartinis pasiūlymas „nėra galutinis“.
