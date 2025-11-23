Vašingtone skamba garsūs kaltinimai dėl taikos plano: realią situaciją pokalbyje išrėžė pats M. Rubio

Kilę ginčai dėl 28 punktų plano, pagal kurį Ukraina atiduotų ilgai Maskvos siektą teritoriją, įnešė didelės sumaišties į diplomatines derybas dėl karo pabaigos.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas spaudžia ukrainiečius su šiuo planu sutikti per kelias artimiausias dienas. Derybininkai sekmadienį susitinka Šveicarijoje.
Tačiau kilus kritikos audrai, kad toks pasiūlymas yra palankus beveik vien tik Maskvai, apie jį savo nuomonę išreiškė keli JAV senatoriai, šeštadienį surengę spaudos konferenciją Halifakso tarptautiniame saugumo forume Kanados Naujosios Škotijos provincijoje.
Respublikonas Mike'as Roundsas, nepriklausomas senatorius Angusas Kingas ir demokratė Jeanne Shaheen sakė, kad JAV valstybės sekretorius jiems prasitarė, jog dabartinis pasiūlymas dėl Ukrainos nėra oficiali JAV pozicija ir jame viso labo išdėstomas „Rusijos pageidavimų sąrašas“.
„Jis (Rubio – AFP) mums sakė, kad tai nėra Amerikos pasiūlymas. Tai buvo pasiūlymas, kurį gavo kažkas... atstovaujantis Rusijai šiame pasiūlyme. Jis buvo perduotas ponui Witkoffui“, – sakė M. Roundsas, turėdamas galvoje Donaldo Trumpo specialųjį pasiuntinį Steve'ą Witkoffą.
„Tai nėra mūsų rekomendacija. Tai nėra mūsų taikos planas“, – pridūrė senatorius.
Jam antrino senatorius A. Kingas, sakydamas, kad „nutekėjęs 28 punktų planas, kuris, pasak sekretoriaus Rubio, nėra administracijos pozicija, iš esmės yra rusų pageidavimų sąrašas, kuris dabar pateikiamas europiečiams ir ukrainiečiams“.
Neigia senatorių teiginius
M. Rubio suskubo paneigti senatorių teiginius platformoje „X“.
„Taikos pasiūlymą parengė JAV“, – šeštadienį vėlai vakare rašė JAV valstybės sektorius
„Jis pasiūlytas kaip tvirtas pagrindas vykstančioms deryboms. Jis yra grįstas Rusijos pusės siūlymais. Tačiau jis taip pat yra grįstas ankstesniais ir dabartiniais Ukrainos siūlymais“, – pažymėjo M. Rubio.
Senatorių teiginius tame socialiniame tinkle kiek anksčiau neigė ir Valstybės departamento atstovas spaudai Tommy Pigottas, pasidalindamas žinute, kurioje cituojami A. Kingo komentarai.
„Tai akivaizdžiai netiesa“, – rašė T. Pigottas.
„Kaip nuosekliai tvirtino sekretorius Rubio ir visa administracija, šį planą parengė Jungtinės Valstijos, atsižvelgdamos į Rusijos ir Ukrainos siūlymus“, – aiškino jis.
Tačiau senatorė J. Shaheen pažymėji, kad ji ir senatorius M. Roundsas su M. Rubio kalbėjosi telefonu, kai aukščiausias JAV diplomatas buvo pakeliui į Ženevą, kur vyks naujas derybų su Ukrainos atstovais raundas.
M. Roundsas sakė, kad dėl susirūpinimo plano nuostatomis jis ir jo kolegos paprašė pasikalbėti su M. Rubio.
Pokalbio metu JAV valstybės sekretorius buvo „labai tiesmukas“, sakė jis.
„(Planas – red. past.) neatrodė kaip kas nors, ką išleido mūsų vyriausybė, ypač atsižvelgiant į tai, kaip jis parašytas. Atrodė, kad jis iš pradžių buvo parašytas rusų kalba“, – kalbėjo senatorius M. Roundsas.
Senatorius A. Kingas pažymėjo, kad taikos planas neturėtų apdovanoti Maskvos už invaziją.
„Visi nori, kad šis karas baigtųsi, bet mes norime, kad jis baigtųsi teisingu ir sąžiningu taikos susitarimu, kuris gerbtų Ukrainos vientisumą ir suverenumą, neapdovanotų už agresiją, taip pat suteiktų tinkamas saugumo garantijas“, – kalbėjo jis.
JAV prezidento paramą turinčiame 28 punktų taikos plano projekte reikalaujama, kad Ukraina padarytų teritorinių ir saugumo nuolaidų Maskvai: be kita ko, atsisakytų planų stoti į NATO ir sumažintų savo kariuomenę iki 600 tūkst. karių. Rusija pagal jį įsipareigotų nesiveržti į kaimynines šalis, būtų vėl priimta į Didžiojo aštuoneto grupę, būtų panaikintos jai įvestos sankcijos.
