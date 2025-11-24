Angoloje prasideda ES ir AS aukščiausiojo lygio susitikimas

Septintasis ES ir AS aukščiausiojo lygio susitikimas Luandoje rengiamas pasibaigus Johanesburge vykusiam Didžiojo dvidešimtuko (G20) viršūnių susitikimui. Šias derybas nustelbė įnirtingos diskusijos apie prieštaringai vertinamą JAV taikos Ukrainoje planą – aukščiausiojo lygio susitikimo Luandoje galimai laukia panašus likimas, nes ES lyderiai susitikimo paraštėse turėtų tęsti konsultacijas dėl karo.
Pirmąją viršūnių susitikimo dieną ES ir AS atstovai turėtų aptarti daugybę klausimų, įskaitant taiką, saugumą ir daugiašalį bendradarbiavimą, migraciją, judumą ir klestėjimą, o antradienį turėtų būti paskelbtas bendras pareiškimas.
ES šiuo metu žemyne, įskaitant Libiją, Malį, Somalį ir Centrinės Afrikos Respubliką, vykdo 12 civilinių ir karinių misijų bei operacijų, o daugumos jų tikslas – remti kovos su terorizmu iniciatyvas, didinti stabilumą ir užkirsti kelią konfliktams. Tačiau abi pusės nori dar labiau sustiprinti bendradarbiavimą kitose srityse, nuo pirmojo ES ir AS viršūnių susitikimo Kaire 2000-aisiais praėjus jau 25 metams.
ES yra svarbiausia Afrikos žemyno prekybos partnerė, o Afrikos šalys kartu sudėjus yra ketvirtas pagal dydį ES prekybos partneris, rodo ES duomenys. Pasak Europos Komisijos, 2023 m. blokas buvo „pagrindinis tiesioginių užsienio investicijų tiekėjas“ Afrikai, kurių vertė siekė maždaug 239 mlrd. eurų.