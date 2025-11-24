Kirgizijoje prieš rinkimus suimta 10 asmenų – prezidento politinių oponentų

Kadaise laikytoje demokratiškiausia regiono šalimi buvo apribota žodžio laisvė, kai į valdžią po 2020 m. revoliucijos atėjo S. Džaparovas.
Šį sekmadienį šalyje vyks parlamento rinkimai. Jie daugiausia vertinami kaip būdas S. Džaparovui konsoliduoti valdžią.
Teismo sprendimu, kurį AFP matė pirmadienį, 10 žmonių, tarp jų buvę parlamentarai ir buvęs žvalgybos pareigūnas, buvo apkaltinti rengiant „valstybės perversmą“ ir planuojant masines riaušes. Jie liks sulaikyti iki sausio 17 d.
Kirgizijos vidaus reikalų ministerija savaitgalį paskelbė apie areštą asmenų, planavusių „seriją mitingų visoje šalyje“ rinkimų metu.
Kirgizijos policija teigė, kad areštuotieji ragino imtis „antikonstitucinio smurto“, ir apkaltino juos rengus planus užimti vyriausybės pastatus ir televizijos stotis.
Dauguma suimtųjų yra tremtyje gyvenančio buvusio prezidento Almazbeko Atambajevo sąjungininkai. A. Atambajevas vadovavo šaliai 2011–2017 m. ir šią vasarą buvo nuteistas už akių 11-ai metų kalėjimo.
Anksčiau šį mėnesį A. Atambajevas kritikavo S. Džaparovą dėl to, kaip jis tvarkosi su šalies energetikos krize, ir dėl to, kad įkalina oponentus.
Kirgizija nuo 1991 m., kai tapo nepriklausoma nuo Sovietų Sąjungos, patyrė tris revoliucijas.
S. Džaparovo administracija sustiprino prezidento instituciją, o politinių partijų vaidmenį susilpnino.
Tarptautinės žmogaus teisių organizacijos skambina pavojaus varpais dėl demokratijos nuosmukio šalyje, kuri kadaise buvo laikoma laisvės oaze, palyginti su ją supančiomis autoritarinėmis valstybėmis.
Rinkimai ateinantį sekmadienį rengiami po to, kai rugsėjo mėnesį buvo paleistas parlamentas.
S. Džaparovas šį mėnesį įspėjo oponentus: „Perversmą matysite tik savo sapnuose“. Ir pridūrė: „Žmonės jau žino, ką remti ir kas turėtų būti valdžioje“.
Prezidentas neigia kaltinimus demokratijos griovimu ir kaltina savo kritikus melagingos informacijos skleidimu.