Lenkija iškvietė Izraelio ambasadorių dėl Holokausto muziejaus klaidinančio įrašo

Muziejaus sekmadienį paskelbtas įrašas buvo skirtas pažymėti 1939 m. antisemitinio įsakymo metines, tačiau jame nepaminėta, kad tuo metu Lenkija buvo okupuota nacistinės Vokietijos. Tai sukėlė piktą Lenkijos užsienio reikalų ministro Radosławo Sikorskio reakciją.
Nepaisant stiprių Lenkijos lyderių protestų, „klaidinanti publikacija nebuvo pataisyta“, socialiniame tinkle X parašė R. Sikorskis, prieš tai pareikalavęs patikslinti kontekstą, jog įsakymas buvo paskelbtas vokiečių okupuotoje Lenkijoje.
„Nusprendžiau iškviesti Izraelio ambasadorių į Užsienio reikalų ministeriją“, – angliškai parašė R. Sikorskis.
Sekmadienį „Yad Vashem“ paskelbtame įraše sakoma, kad „Lenkija buvo pirmoji šalis, kurioje žydai buvo priversti nešioti skiriamąjį ženklą, siekiant juos izoliuoti nuo aplinkinių gyventojų“.
Pasak „Yad Vashem“, įsaką, reikalaujantį, kad visi vyresni nei 10 metų žydai nešiotų ant dešinės rankos 10 cm pločio baltą raištį su mėlyna Dovydo žvaigžde, išleido Hansas Frankas, Generalinės gubernatūros vyriausiasis valdytojas.
Generalinė gubernatūra buvo nacių administracija okupuotoje Lenkijoje. Lenkijos skerdiku pramintas H. Frankas per Niurnbergo procesą buvo nuteistas mirties bausme ir 1946 m. pakartas.
„Yad Vashem“ sulaukė daug kritikos dėl netikslumo. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas netgi užsiminė, kad tai „galbūt ne klaida, o tyčinis veiksmas“.
Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Maciejus Wewioras taip pat pareiškė susirūpinimą dėl tyčinio veiksmo, atsižvelgiant į tai, kad „Yad Vashem“ netrukus planuoja atidaryti filialą Vokietijoje“.
„Nuoširdžiai tikimės, kad ši klaidinga ir istoriškai netiksli informacija su tuo nesusijusi“, – pridūrė jis, leisdamas suprasti, kad „Yad Vashem“ mėgina sumenkinti nacistinės Vokietijos atsakomybę.
Aušvico memorialo – nacių okupuotoje Lenkijoje įkurtos koncentracijos stovyklos, kurioje 1940–1945 m. žuvo milijonas Europos žydų, – paskyroje socialiniame tinkle X sakoma, kad „būtent Vokietija priėmė ir įgyvendino šį antisemitinį įstatymą“.
„Yad Vashem“ vadovas Dani Dayanas socialiniame tinkle X parašė, kad „Lenkija iš tiesų buvo okupuota vokiečių“, bei teisinosi, jog tai aiškiai atsispindi memorialo medžiagoje.