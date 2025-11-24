PasaulisĮvykiai

Nelaimė Vokietijoje: per avariją apledėjusiame greitkelyje žuvo mažiausiai trys žmonės

2025 m. lapkričio 24 d. 14:23
Pirmadienį anksti ryte viename pietų Vokietijos greitkelyje įvykusioje avarijoje žuvo mažiausiai trys žmonės, dar keletas eismo dalyvių buvo sužeisti, pranešė valdžios institucijos.
Policijos teigimu, greitkelyje susidūrė du sunkvežimiai ir automobilis, nors bendras transporto priemonių skaičius gali būti didesnis.
Avarijos priežastis vis dar nustatinėjama, tačiau policija teigė, kad įvykio metu kelias buvo smarkiai apledėjęs ir todėl labai slidus.
Policijos atstovas spaudai pranešė, kad du žmonės buvo sunkiai sužeisti, o keletas kitų patyrė lengvus ar vidutinio sunkumo sužalojimus.
Avarija įvyko greitkelyje A93 netoli Makshiūtės-Haidhofo miestelio Bavarijos Aukštutinio Pfalco regione, į šiaurę nuo Regensburgo.
Policijos atstovas pranešė, kad po avarijos nuo 2 val. nakties (1.00 val. Grinvičo laiku) į šiaurę nuo Regensburgo buvo uždarytos miesto kryptimi einančios greitkelio eismo juostos, kurios greičiausiai liks uždarytos dar keletą valandų.
Pastarosiomis dienomis didžiojoje Vokietijos dalyje fiksuojami šalčiai, pranešama apie apledėjusius kelius.
 
