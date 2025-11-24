Pakistane per savižudžio išpuolį pasienio policijos būstinėje žuvo trys žmonės

„Kankiniais tapo trys prie vartų dislokuoti FC (Fedralinės policijos) darbuotojai, o dar keturi buvo sužeisti“, – sakė Pešavaro policijos viršininkas Mianas Saeedas ir kartu pridūrė, kad vienas užpuolikas detonavo sprogmenis, o dar du užpuolikus nušovė saugumo pajėgos.
Užpuolikai šį objektą, esantį Saddaro kelyje, viename judriausių miesto maršrutų, atakavo 8.10 val. vietos (5.10 val. Lietuvos) laiku, prieš pat piko valandą. AFP žurnalistas matė įtariamo sprogdintojo kūno dalis, gulinčias prie pagrindinių vartų, kuriuose skeveldros paliko skyles.
„Išpuolis baigėsi, vyksta valymo operacija, siekiant nustatyti, ar yra nesprogusių sprogmenų“, – AFP teigė Chaiber Pachtunchvos provincijos policijos viršininkas Zulfiqaras Hameedas.
Atsakomybės už šį išpuolį kol kas neprisiėmė jokia grupuotė. Minėta provincija ribojasi su Afganistanu, ji jau kurį laiką yra smogikų smurto, kuris sustiprėjo po Talibano sugrįžimo į valdžią Kabule 2021 m., židinys.
Ministras pirmininkas Shehbazas Sharifas pasmerkė šią ataką ir pagyrė „savalaikius“ saugumo pajėgų veiksmus, kurie padėjo išvengti didesnio aukų skaičiaus.
„Šio incidento kaltininkai turėtų būti kuo greičiau nustatyti ir patraukti atsakomybėn“, – tvirtino Sh. Sharifas.
„Mes sužlugdysime teroristų, puolančių Pakistano vientisumą, piktus kėslus“, – pabrėžė jis.