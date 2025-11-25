„Yra keletas klausimų“: iš S. Lavrovo – reakcija į D. Trumpo taikos planą

Spaudos konferencijoje S. Lavrovas pažymėjo, kad Rusijos pusė neoficialiais kanalais gavo D. Trumpo planą ir „yra pasirengusi jį aptarti“.
„Yra keletas klausimų, kuriuos reikia išsiaiškinti“, – sakė jis.
Jis taip pat pridūrė, kad Rusija tikisi, jog amerikiečiai pateiks tarpinę plano versiją, kurią bus galima suderinti su europiečiais ir Ukraina. S. Lavrovas pažymėjo, kad jei „ten nebus Ankoridžo dvasios ir žodžių, pagal tuos pagrindinius susitarimus, kuriuos mes užfiksavome, tai bus iš esmės kitokia situacija“.
Be to, politikas apkaltino ES šalis, visų pirma Vokietiją ir Prancūziją, reguliariai pažeidžiančias susitarimus dėl Ukrainos.
„E. Macronas čia neseniai pasisakė, kad D. Trumpo planas yra nepriimtinas, kad tai yra kapituliacija prieš Rusiją, kad viskas turi priklausyti nuo Ukrainos norų. Kiekvieną kartą, kai buvo pasiekta pažanga, šie susitarimai (dėl Ukrainos) buvo pažeidžiami. Ir dabar taip pat, kai mūsų europiečiai kolegos pareiškia, kad nebus naujo Minsko, kad nieko negalima spręsti be Europos, būtent Europa visais atvejais žlugdo galimybes susitarti“, – pažymėjo S. Lavrovas.
Rusijos užsienio reikalų ministras mano, kad ES „nori pakenkti D. Trumpo iniciatyvai, kuri atspindi Ankoridže išsakytas nuostatas. Tai daro ir F. Merzas, ir E. Macronas, ir Briuselio biurokratai“.
