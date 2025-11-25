JAV pirmoji ponia priėmė į Baltuosius rūmus atgabentą Kalėdų eglę

„Graži Kalėdų eglė“, – ratu apėjusi vežimą sakė JAV prezidento Donaldo Trumpo žmona. Ji vilkėjo baltą paltą ir mūvėjo ilgas raudonas pirštines. Eglė bus papuošta Baltųjų rūmų vadinamajame Mėlynajame kambaryje.
Tuo tarpu visos JAV ruošiasi didelei šeimos šventei – Padėkos dienai, kai ketvirtadienį tradiciškai bus valgomas kalakutas. Taip pat tradicinė yra ceremonija Baltuosiuose rūmuose, per kurią dviem kalakutams „suteikiama malonė“.
Šiais metais laimė nusišypsos kalakutams Gobble ir Waddle. Po ceremonijos Baltuosiuose rūmuose jie grįš į Šiaurės Karoliną, kur iki gyvenimo pabaigos saugiai gyvens fermoje.
JAVBaltieji RūmaiMelania Trump
Rodyti daugiau žymių