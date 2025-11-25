PasaulisĮvykiai

JAV pirmoji ponia priėmė į Baltuosius rūmus atgabentą Kalėdų eglę

2025 m. lapkričio 25 d. 15:55
Baltuosiuose rūmuose Vašingtone tvyro šventinė nuotaika: JAV pirmoji ponia Melania Trump per nedidelę ceremoniją priėmė čia atgabentą oficialią Kalėdų eglę. Žaliaskarė į Baltųjų rūmų teritoriją buvo atvežta arklių traukiamu vežimu.
„Graži Kalėdų eglė“, – ratu apėjusi vežimą sakė JAV prezidento Donaldo Trumpo žmona. Ji vilkėjo baltą paltą ir mūvėjo ilgas raudonas pirštines. Eglė bus papuošta Baltųjų rūmų vadinamajame Mėlynajame kambaryje.
Tuo tarpu visos JAV ruošiasi didelei šeimos šventei – Padėkos dienai, kai ketvirtadienį tradiciškai bus valgomas kalakutas. Taip pat tradicinė yra ceremonija Baltuosiuose rūmuose, per kurią dviem kalakutams „suteikiama malonė“.
Šiais metais laimė nusišypsos kalakutams Gobble ir Waddle. Po ceremonijos Baltuosiuose rūmuose jie grįš į Šiaurės Karoliną, kur iki gyvenimo pabaigos saugiai gyvens fermoje.
