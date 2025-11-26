Iš A. Lukašenkos – pasiūlymas V. Putinui

„Jei norėsite vėl grįžti į Minską, mes visada pasiruošę“, – sakė jis.
A. Lukašenka taip pat skundėsi V. Putinui, kad Vakarai jį kaltina bendradarbiavimu su Kremliumi.
„Kalbant apie Ukrainą, mus dažnai kaltina... Žinote, mes vedame dialogus ir su Vakarais, ir su amerikiečiais. Kai jie pradeda apie tai kalbėti, aš jiems užduodu klausimą: „Ar jūs nežinojote, kad mes ne tik giminingi žmonės? Mūsų veiksmai yra teisiškai pagrįsti. Juk mes esame sąjungininkai“, – sakė Baltarusijos vadovas.
Kaip pranešė „Unian“, lapkričio 22 d. Ukraina iš Baltarusijos grąžino 31 civilį pilietį, kurie buvo laikomi Baltarusijos kalėjimuose. A. Lukašenkos spaudos tarnyba pranešė, kad diktatorius šiuos žmones amnestavo pagal susitarimus su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir tariamai tai kažkuo prisidėjo prie karo pabaigos.
Be to, prieš keletą dienų A. Lukašenka paskelbė, kad karas Ukrainoje „netrukus“ baigsis. Jo teigimu, po to Baltarusija galės užsiimti savo vidaus reikalais.
