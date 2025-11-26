Nigerijoje išvaduotos 24 per masinių grobimų bangą pagrobtos moksleivės

Lapkričio 17 d. iš valstybinės mergaičių mokyklos Kebio valstijos Magos mieste pagrobtų mergaičių būklė po išlaisvinimo buvo gera, paaiškino prezidento atstovas spaudai Bayo Onanuga. Jis pridūrė, kad mergaitės išlaisvintos nenaudojant smurto, siekiant išvengti pavojaus gyvybei, tačiau daugiau informacijos nepateikė.
Prezidentas Bola Tinubu pareiškė, kad į pažeidžiamas vietoves pasiųs daugiau karių, kad užkirstų kelią tolesniems pagrobimams.
Praėjusią savaitę Nigerijoje įvyko keletas masinių pagrobimų. Pranešama, kad Nigerio valstijos Papirio mieste iš katalikų mokyklos buvo pagrobti 303 mokiniai ir 12 darbuotojų. Dauguma pagrobtų vaikų tebėra nelaisvėje, nors 50 mergaičių pavyko pabėgti.
Kuaros valstijos Eruku mieste iš bažnyčios pagrobti 38 tikintieji, bet vėliau jie buvo paleisti.
Prasidėjus tokiems išpuoliams, 10 iš 19 šiaurinių valstijų saugumo sumetimais uždarė mokyklas. Atsakomybės už pagrobimus neprisiėmė nė viena grupuotė.
„Boko Haram“ ir kitos džihadistų grupuotės, siekiančios Nigerijoje jėga įvesti griežtą islamo valdžią, paprastai grobia žmones, kad pareikštų politinių reikalavimų.
Kita vertus, nusikaltėlių gaujos dažniausiai siekia išgauti išpirką arba pasirūpinti, kad būtų paleisti kalėjimuose laikomi jų nariai.