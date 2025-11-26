Prestižinis leidinys išrėžė, ką mano apie skandalingą S. Witkoffo skambutį: atrodo nevykusiai

„Kas ir kodėl tai nutekino – klausimas ateičiai. Svarbu suprasti, kad diplomatija dažniausiai veiksmingai vyksta toliau nuo spaudos dėmesio – ten, kur, siekiant pažangos, kartais tenka flirtuoti su nemaloniais lyderiais ar duoti ne pačius maloniausius pažadus“, – pažymi leidinio korespondentas JAV Robas Crilly'us.
„The Telegraph“ pažymi, kad S. Witkoffo patarimai J. Ušakovui apie tai, kaip elgtis su D. Trumpu ir kaip orientuotis stringančiame taikos procese, atrodo itin nevykę.
JAV specialusis pasiuntinys teigė, kad V. Putinas turėtų dosniai dalyti komplimentus D. Trumpui ir pasiūlyti susitarimą, kuris būtų panašus į karą Gazos ruože užbaigusį dokumentą.
„Ar jis tai sakė vien dėl J. Ušakovo? Kaip diplomatinį pataikavimą? Ar jis tikrai tiki, kad šalis, pradėjusi neteisėtą invaziją į Ukrainą, visada norėjo taikos?
Galbūt labiausiai nerimą keliantis momentas yra jo pastaba, kad V. Putinas turėtų pasikalbėti su D. Trumpu prieš būsimą susitikimą Baltuosiuose rūmuose su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu“, – rašoma publikacijoje.
Skandalingas pokalbis telefonu įvyko spalio 16 dieną. „The Telegraph“ pažymi, kad tuo metu D. Trumpo pozicija Rusijos atžvilgiu griežtėjo.
Nors neaišku, ar tai buvo tiesioginė skambučio pasekmė, V. Putinas iš tikrųjų pasikalbėjo telefonu su D. Trumpu dieną prieš V. Zelenskio vizitą.
Atrodo, kad pokalbis pakeitė D. Trumpo laikyseną – tuomet jis paskelbė apie abiejų lyderių susitikimą, kuris galų gale neįvyko, ir atsisakė Ukrainai tiekti „Tomahawk“ sparnuotąsias raketas.
„Antrasis skambutis, kurį publikacija taip pat gavo, parodo, kaip Rusijos pusė mato galimybę manipuliuoti – ji perduoda savo poziciją amerikiečiams ir neprisiima jokių įsipareigojimų.
Nežinoma, ar JAV prezidento specialusis pasiuntinys buvo toks pat mandagus su Ukrainos pareigūnais – ir ar jis jiems davė tokių pat patarimų, kaip išlikti savo viršininko malonėje ar kaip aplenkti rusus.
Tačiau nutekintas pokalbis su Putino patarėju dar kartą kelia abejonių dėl pažangos taikos derybose ir parodo S. Witkoffo supratimo ribas apie Rusiją ir jos vadovybę. Žiniasklaida rašo, kad jis mano esąs artimas Maskvai ir neįvertina iš V. Putino kylančios grėsmės“, – apibendrino leidinys.
5 minutes trukusio pokalbio metu J. Ušakovas paklausė S. Witkoffo, ar būtų „naudinga“, jei V. Putinas paskambintų D. Trumpui. JAV specialusis pasiuntinys atsakė teigiamai.
Jis taip pat rekomendavo, kad V. Putinas pasveikintų D. Trumpą su sudarytu Gazos taikos susitarimu.
Atrodė, kad J. Ušakovas atsižvelgs į tam tikrus patarimus. V. Putinas „pasveikins“ ir pasakys, kad „ponas Trumpas yra tikras taikos žmogus“, sakė jis.
D. Trumpas ir V. Putinas Rusijos prašymu telefonu pasikalbėjo po dviejų dienų, o JAV prezidentas dvi su puse valandos trukusį pokalbį apibūdino kaip „labai produktyvų“.
Kiek vėliau jis paskelbė apie planus Budapešte susitikti su Rusijos lyderiu, ir paminėjo, kad V. Putinas pasveikino jį su sudarytu Gazos susitarimu.
