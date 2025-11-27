JAV žiniasklaida: D. Trumpas patarė Japonijos premjerei neprovokuoti Kinijos dėl Taivano

Kiek anksčiau tarp Kinijos ir Japonijos, dviejų didžiausių Azijos ekonomikų, prasidėjo diplomatinis konfliktas, kai S. Takaichi pareiškė, kad Tokijas gali kariniu būdu įsikišti į bet kokį puolimą prieš Taivaną – savarankiškai valdomą salą, kurią Kinija laiko savo teritorijos dalimi.
Pirmadienį per pokalbį telefonu su D. Trumpu Kinijos lyderis Xi Jinpingas pabrėžė šį klausimą, sakydamas, kad Taivano grąžinimas yra „neatskiriama pokario tarptautinės tvarkos dalis“, pranešė Kinijos užsienio reikalų ministerija.
Netrukus po to „D. Trumpas surengė telefoninį pokalbį su S. Takaichi ir patarė jai neprovokuoti Pekino dėl salos suvereniteto klausimo“, pranešė WSJ, cituodamas Japonijos pareigūnus ir amerikietį, turėjusį informacijos apie pokalbį.
„Trumpo patarimas buvo subtilus, jis nespaudė Takaichi atšaukti savo komentarų“, – pridūrė WSJ.
S. Takaichi biuro atstovė spaudai atsisakė teikti komentarus, kai su ja susisiekė AFP.
Pekinas, grasinantis jėga užimti Taivaną, į S. Takaichi komentarus reagavo su įniršiu, iškvietė Tokijo ambasadorių ir patarė Kinijos piliečiams nevykti į Japoniją.
Trečiadienį Kinijos ambasada Japonijoje vėl perspėjo žmones būti atsargius, sakydama, kad smarkiai išaugo nusikalstamumas ir kad Kinijos piliečiai pranešė „buvę įžeidinėjami, sumušti ir sužeisti be jokios priežasties“.
Japonijos užsienio reikalų ministerija paneigė bet kokį nusikalstamumo augimą, remdamasi Nacionalinės policijos agentūros duomenimis, kurie rodo, kad šiemet nuo sausio iki spalio žmogžudysčių skaičius sumažėjo perpus, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2024 m.
S. Takaichi savo pranešime apie pokalbį su D. Trumpu sakė, kad jie aptarė JAV prezidento pokalbį su Xi, taip pat dvišalius santykius.
„Prezidentas Trumpas sakė, kad esame labai artimi draugai, ir kad aš galiu jam bet kada skambinti“, – sakė ji.
Tačiau, pasak WSJ, „Japonijos pareigūnai sakė, kad šis pranešimas buvo keliantis nerimą“.
„Prezidentas nenorėjo, kad nesutarimai dėl Taivano pakenktų praėjusį mėnesį su Xi pasiektam susitarimui, kuris apima pažadą pirkti daugiau žemės ūkio produktų iš Amerikos ūkininkų, smarkiai nukentėjusių nuo prekybos karo“, – teigė laikraštis.
JaneDonaldas Trumpas (Donald Trump)Kinija
