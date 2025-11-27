PasaulisĮvykiai

Kinijoje traukinys partrenkė geležinkelio darbininkus, žuvo 11 žmonių

2025 m. lapkričio 27 d. 07:35
Pietvakarių Kinijoje ketvirtadienį traukinys partrenkė geležinkelio darbininkus, žuvo 11 žmonių, pranešė vietos geležinkelio institucijos po avarijos Junanio provincijoje.
Traukinys, „naudojamas seisminės įrangos bandymams“, anksti ryte partrenkė darbininkus Kunming Luojango miestelio stotyje, žuvo 11 žmonių, du buvo sužeisti, pranešė Kunmingo geležinkelio biuras.
Traukinys „kaip įprasta, važiavo per posūkį Kunming Luojango miestelio stotyje, kai susidūrė su darbininkais, kurie buvo įžengę į geležinkelio bėgių zoną“, teigiama pranešime.
Avarijos priežastys tiriamos, pridūrė pareigūnai.
Transporto eismas ketvirtadienio vidurdienį grįžo į normalią padėtį, o sužeistieji gavo medicininę pagalbą, teigiama pranešime.
Dėl neaiškių taisyklių ir silpnų saugos standartų pramoninės avarijos Kinijoje yra gana dažnos.
