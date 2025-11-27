Naujosiomis ES atsiskaitymų taisyklėmis siekiama kovoti su sukčiavimu ir didinti skaidrumą

Europos Parlamento ir ES šalių derybininkai susitarė atnaujinti ir papildyti galiojančius teisės aktus. Abiem šalims dar reikia oficialiai patvirtinti susitarimą, kad taisyklės galėtų įsigalioti.
Taikant naująsias priemones, prieš atliekant mokėjimą kortele ar išimant grynuosius pinigus, turės būti skaidriai nurodomi visi mokesčiai, pavyzdžiui, valiutos keitimo išlaidos ar bankomato mokesčiai.
Siekiant kovoti su sukčiavimu, mokėjimo paslaugų teikėjai, pavyzdžiui, bankai, prieš atlikdami bet kokį mokėjimo nurodymą turės patikrinti, ar gavėjo vardas, pavardė ir sąskaitos numeris sutampa, kaip tai jau daroma atliekant momentinius atsiskaitymus eurais.
Jei paslaugų teikėjai nesugebėtų užkirsti kelio sukčiavimui, jie galėtų būti patraukti atsakomybėn už klientų patirtus nuostolius.
Naujosiomis taisyklėmis taip pat siekiama kovoti su atvejais, kai sukčiai apsimeta banko ar kito mokėjimo paslaugų teikėjo darbuotojais ir apgaulės būdu įtikina klientus atlikti mokėjimą.
Tokiais atvejais, klientui apie sukčiavimą pranešus policijai, mokėjimo paslaugų teikėjai turės grąžinti visą sumą.
Be to, internetinės platformos turės atsakyti bankams, kurie kompensavo nuo sukčių nukentėjusių klientų nuostolius, jei jos buvo informuotos apie apgaulingą turinį ir jo nepašalino.
Siekiant pagerinti grynųjų pinigų prieinamumą, mažmenininkai galės leisti net ir nieko neperkantiems klientams išimti iki 150 eurų grynaisiais pinigais.
Europos Sąjunga (ES)sukčiavimastaisyklės
Rodyti daugiau žymių