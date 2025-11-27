Trečiadienį pašautų jaunų kareivų būklė tebėra kritiška. Šaudymas sukrėtė amerikiečius, paprastai su šeima ir draugais ramiai leidžiančius Padėkos dieną.
Šaulys buvo identifikuotas kaip 29 metų Afganistano pilietis Rahmanullah Lakanwalas. Jis savo šalyje dirbo JAV pajėgomis per karą su Talibanu ir apsigyveno Amerikoje, kai 2021 m. islamistai vėl užgrobė valdžią ir amerikiečiai chaotiškai pasitraukė iš šalies.
Šauliui pateikti kaltinimai dėl užpuolimo su ketinimu nužudyti. Jei sužeisti gvardiečiai neišgyvens, jam bus pateikti kaltinimai dėl pirmojo laipsnio žmogžudystės, per spaudos konferenciją sakė Kolumbijos apygardos prokurorė Jean Pirro.
„Pasirinkote netinkamą taikinį, netinkamą miestą ir netinkamą šalį“, – pareiškė ji.
„Tęsiamas tyrimas dėl terorizmo“, – per tą pačią spaudos konferenciją sakė FTB direktorius Kashas Patelis.
Jis teigė, kad pareigūnai siekia surasti visus įtariamojo bendrininkus, turėtus jo tėvynėje arba Jungtinėse Valstijose. „Štai kaip atrodo plataus masto tarptautinis terorizmo tyrimas“, – sakė K. Patelis.
Pareigūnų teigimu, R. Lakanwalas, ginkluotas „357 Smith and Wesson“ revolveriu, surengė pasalą dviem Nacionalinės gvardijos nariams. Kareiviai buvo dislokuoti Vašingtone, prezidentui Donaldui Trumpui įsakius panaudoti karines pajėgas demokratų valdomuose miestuose kovai su tuo, ką jis vadina įsisiautėjusiu smurtiniu nusikalstamumu.
JAV sostinėje Vašingtone šūviais sunkiai sužeisti Nacionalinės gvardijos kariai, prokuratūros duomenimis, yra 20-metė mergina ir 24-erių vyras. Abiejų jų būklė ir toliau lieka kritiška, praėjus dienai po išpuolio sakė prokurorė Jeanine Pirro. Abu sužeistieji priklausė Vakarų Virdžinijos valstijos Nacionalinei gvardijai.
Kalbėdama apie spėjamą įtariamąjį, J. Pirro sakė, kad jis su savo žmona ir, kaip manoma, penkiais vaikais, gyveno Belinghame Vašingtono valstijoje. 29 metų afganistanietis į sostinę atvyko automobiliu. Jis į gvardiečius šovė iš revolverio.
„Jam gresia 15 metų kalėjimo dėl kūno sužalojimo, siekiant nužudyti“, – teigė J. Pirro. Ji pabrėžė, kad tai pirminis vertinimas. Jei kuris nors iš abiejų karių mirtų, įtariamajam būtų pateikti kaltinimai dėl nužudymo. Nusikaltimo motyvas ir tolia lieka neaiškus.
Trečiadienio popietę (vietos laiku) afganistanietis netoli Baltųjų rūmų prie metro stoties paleido šūvius į du Nacionalinės gvardijos karius ir sunkia juos sužeidė. JAV prezidentas Donaldas Trumpas išpuolį pavadino teroro aktu.
Anot „The New York Times“, J. Pirro pareiškė, kad Nacionalinės gvardijos buvimas Vašingtone yra būtinas, tai esą „riba tarp civilizuotos ir barbariškos visuomenės“.
Šaulys į JAV atvyko 2021 m., tačiau prieglobstis jam suteiktas tik 2025-aisiais, D. Trumpui pradėjus kadenciją.