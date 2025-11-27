Venesuela uždraudė oro linijas, sustabdžiusias skrydžius po JAV perspėjimo

Šių oro linijų – Ispanijos „Iberia“, Portugalijos „TAP“, Kolumbijos „Avianca“, Čilės ir Brazilijos „LATAM“, Brazilijos „GOL“ ir „Turkish Airlines“ – veiklos leidimai bus panaikinti už tai, kad „prisijungė prie JAV vyriausybės skatinamų valstybinio terorizmo veiksmų ir vienašališkai sustabdė komercinius skrydžius“, – pranešė civilinės aviacijos institucija „Instagram“ įraše.
Vašingtonas įspėjo apie padidėjusį karinį aktyvumą Karibų jūroje, vykdydamas operaciją, kuri, JAV teigimu, yra nukreipta prieš narkotikų gabentojus, tačiau Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro tvirtina, kad operacijos tikslas yra nuversti jo vyriausybę.
Praėjusią savaitę JAV Federalinė aviacijos administracija paragino civilinius orlaivius, skraidančius Venesuelos oro erdvėje, „elgtis atsargiai“ dėl „blogėjančios saugumo padėties ir padidėjusios karinės veiklos Venesueloje ir aplink ją“.
Vašingtonas į regioną nusiuntė lėktuvnešio smogiamąją grupę ir kitus savo karo laivus, taip pat radarams nematomus lėktuvus – toks dislokavimas, Vašingtono teigimu, skirtas narkotikų kontrabandai pažaboti, tačiau Karakase sukėlė nerimą, kad jo tikslas yra režimo pakeitimas.
Venesuelos transporto ministerija pirmadienį šešioms oro bendrovėms nustatė 48 valandų terminą skrydžiams atnaujinti. Terminas baigėsi trečiadienio vidurdienį. Nė viena bendrovė skrydžių neatnaujino.
Venesuelos kelionių ir turizmo agentūrų asociacijos duomenimis, skrydžių sustabdymas iki šiol palietė daugiau kaip 8 000 keleivių ir mažiausiai 40 skirtingų skrydžių.