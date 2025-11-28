„The Telegraph“: D. Trumpas planuoja V. Putinui įteikti Krymą

Būtent su tokiu pasiūlymu D. Trumpas siunčia savo specialųjį pasiuntinį Steve’ą Witkoffą ir savo žentą Jaredą Kushnerį į Rusiją, teigia „The Telegraph“.
„Vis labiau akivaizdu, kad Amerikai nerūpi Europos pozicija. Jie sako, kad europiečiai gali daryti, ką nori“, – leidiniui sakė informuotas šaltinis.
„The Telegraph“ pažymi, kad dieną prieš tai Rusijos vadovas Vladimiras Putinas pareiškė, esą vienas svarbiausių taikos derybų klausimų būtų teisinis Krymo, Donecko ir Luhansko sričių pripažinimas Rusijos teritorija.
Į originalų 28 punktų taikos plano dokumento variantą buvo įtrauktas punktas apie tai, kad JAV susitarimo atveju „faktiškai“ pripažintų Krymą ir Donbasą kaip Rusijos dalį.
Ženevoje vykusiose Ukrainos ir JAV pareigūnų derybose šis dokumentas buvo pakoreguotas. Tačiau daugybė „The Telegraph“ šaltinių teigia, kad okupuotų teritorijų pripažinimas Rusijai vis dar išlieka Baltųjų rūmų strategijos dalimi.
Leidinys pažymi, kad Ukraina nebus verčiama pripažinti Rusijos kontrolės okupuotose teritorijose.
Praėjusią savaitę internete pasirodė 28 punktų „taikos planas“, kurį parengė S. Witkoffas, bendradarbiaudamas su V. Putino pasiuntiniu Kirillu Dmitrjevu.
21 plano punkte buvo numatyta tokia nuostata: „Okupuotas Krymas, Luhansko ir Donecko regionai bus faktiškai pripažintos Rusijos dalimi.“
Dokumente nebuvo paaiškinta, kas yra „faktinis pripažinimas“. Tarptautinėje teisėje egzistuoja tik de jure (teisinis) pripažinimas.
Vakar Europos Parlamentas (EP) priėmė rezoliuciją, kurioje įspėjama, kad Europos Sąjungos (ES) šalys niekada nepripažins okupuotų Ukrainos teritorijų kaip Rusijos dalies.
Rezoliucijoje taip pat pažymima, kad D. Trumpo „taikos planas“ tik trukdo galimam susitarimui tarp kariaujančių valstybių.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)KrymasUkraina
Rodyti daugiau žymių